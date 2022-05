Anna Tatangelo, i motivi della rottura con Livio Cori: il rapper rompe il silenzio

Dopo le voci circolate sulla rottura con Anna Tatangelo, Livio Cori rivela sul settimanale Oggi i motivi dietro la separazione.

Aveva stupito tutti il rumor in merito alla conclusione della storia tra Anna Tatangelo e il rapper Livio Cori. Dopo settimane di ipotesi, come riporta Fanpage, è lui stesso a darne conferma tramite una nota del suo staff al settimanale Oggi.

La cantante originaria di Sora aveva deciso di darsi una possibilità dopo la dolorosa rottura con Gigi D’Alessio, una storia molto chiacchierata ai tempi in cui venne resa ufficiale. Da quell’unione, durata circa 15 anni, è nato Andrea che oggi ha 12 anni.

Nel 2021 il giornale Chi lanciò lo scoop secondo cui la Tatangelo aveva intrapreso una nuova relazione con l’artista 32enne napoletano Livio Cori, dopo che i paparazzi li avevano beccati insieme a scambiarsi un bacio al mare.

Secondo alcuni, i due si sarebbero conosciuti al Festival di Sanremo 2019 a cui parteciparono entrambi. Come dicevamo, dopo essersi lasciata con D’Alessio, due anni dopo Anna e Livio sono diventati una coppia. Tutto sembrava andare per il meglio, ma nelle ultime settimane il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha lanciato l’indiscrezione su una rottura tra loro.

Purtroppo, la conferma di ciò è arrivata: è stato proprio Cori ad ammettere il tutto sulle pagine di Oggi e a spiegare perché è finita.

Anna Tatangelo, le parole di Livio Cori: perché si sono lasciati

La relazione sembrava andare a gonfie vele, tanto che mesi fa a Verissimo, la cantante aveva speso parole molto belle per il nuovo compagno. “Quando sei in un periodo particolare, in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti”, raccontava ai microfoni di Silvia Toffanin.

Ora, Fanpage riporta che, nella nota al settimanale Oggi, lo staff del rapper parla di stili di vita e impegni professionali inconciliabili con quelli della cantante. “Il nome della Tatangelo è pesante”, ha detto Cori nella nota.

Nessuna dichiarazione al momento da parte dell’ex di Gigi D’Alessio sul cui profilo Instagram non ci sono più le foto insieme al rapper.

A voi piacevano come coppia?