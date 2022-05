Anticipazioni della puntata de L’isola dei famosi di Lunedì 2 Maggio: tutti attendevano con ansia questo momento, cosa accadrà ora?

Un inizio mese davvero scoppiettante con questa nuova puntata de L’Isola dei famosi. A partire dalle ore 21:40 di Lunedì 2 Maggio, Ilary Blasi condurrà esattamente la tredicesima puntata dell’adventure reality di Canale 5.

Una sedicesima edizione davvero impressionante, quella di cui ha assunto le redini in mano Ilary Blasi per la sua seconda volta consecutiva. Prolungata fino a fine Giugno, L’Isola dei famosi di quest’anno si è dimostrata sin da subito imbattibile e, fino a questo momento, non ha affatto deluso le aspettative del suo pubblico. Pensate, nemmeno la puntata di stasera lo farà. Avete letto le sue anticipazioni? Come al solito, quelle ufficiali non sono state ancora rese note. Molto probabilmente, però, accadrà quello che tutti desideravano da tempo. Pronti a saperne di più? Ci pensiamo immediatamente.

Isola dei famosi del 2 Maggio, le anticipazioni: accadrà proprio stasera, finalmente!

Sono trascorsi pochissimi giorni dall’ultima diretta de L’isola dei famosi, eppure la puntata di Lunedì 2 Maggio sarà ancora di più imperdibili. Nel corso della tredicesima diretta, come in tutte le altre precedenti, il pubblico da casa assisterà a nuove sfide, nomination ed eliminati, ma non credete che sia affatto finita qui. A quanto pare, sembrerebbe che proprio tra qualche ora avverrà quel “famoso” momento che tutti attendevano con ansia.

A distanza di qualche settimana dalla proposta choc di Ilary Blasi e il confronto della diretta scorsa, sembrerebbe che proprio stasera Beatriz Marino farà il suo ingresso come nuova concorrente de L’Isola dei famosi. Come la prenderà Roger? E, soprattutto, l’incontro ravvicinato con la sua ex fidanzata potrà compromettere la storia d’amore con Estefania? Staremo a vedere! Occhi puntati, infine, sui nominati: chi tra Blind, Carmen e la bella Bernal dovrà abbandonare Cayo Cochinos?

Quando entrerà Mercedesz?

Sembrava che l’ingresso a L’isola dei famosi di Mercedesz Henger fosse compromesso, invece non è affatto così. Dopo il grave incidente d’auto di sua madre, sembrerebbe che la giovane sia stata convinta dalla stessa a prendere parte. Non sappiamo ancora quando, ma una cosa è certa: il suo ingresso è tanto atteso!