È morta a 48 anni l’attrice di ER: lascia per sempre il marito e i due figli

Un brutto male se l’è portata via a soli 48 anni: l’attrice che abbiamo visto sul set di ER è morta, lo ha fatto sapere suo marito.

Sconvolgente notizia per i fan dell’iconica serie americana E.R. – Medici in prima linea: una delle attrici del telefilm che ha reso tanto celebre George Clooney, è morta a causa di un tumore dopo aver lottato con coraggio contro la malattia. Purtroppo, per Jossara Jinaro non c’è stato nulla da fare e mercoledì 27 aprile 2022 suo marito ne ha annunciato la dipartita.

Nel post pubblicato dall’uomo su Facebook, sotto una foto di famiglia in cui sono presenti anche i loro due figli Liam e Emrys, si legge: “Jossara ha combattuto coraggiosamente contro il cancro ed è tornata a casa per essere circondata dalla famiglia. Jossara era una moglie incredibile, una madre, un’artista e un’amica. Aveva un’anima bella e gentile e non accettava il no come risposta. Anche negli ultimi istanti della sua vita, stava ancora combattendo”

Matt Bogado, questo il nome del marito, ha poi fatto sapere che la cerimonia funebre si sarebbe svolta alla San Francisco Bay Area. A soli 48 anni, laJinaro si è spenta e tutti gli appassionati di E.R. la ricordano nel ruolo dell’infermiera Andrea Clemente. Il famoso medical drama degli anni ’90 non è però l’unica serie di successo dove ha lavorato. Ricordate dove l’abbiamo vista?

Jossara Jinaro, addio all’attrice di ER: conoscevate la sua carriera?

Di origini brasiliane e con una grande passione per la danza, Jossara ha debuttato nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane, esattamente nel 1998. Il suo primo personaggio più importante lo ha interpretato sul set di Viva Vegas per poi arrivare al successo mondiale col ruolo dell’infermiera Andrea Clemente in E.R. – Medici in prima linea.

Non solo: la Jinaro ha preso parte anche a Giudice Amy e Passions, ottenendo per quest’ultima una nomination ai GLAAD Awards. Ha inoltre recitato in La casa del Diavolo di Rob Zombie e nella pellicola World Trade Center di Oliver Stone.

Un lutto terribile per la famiglia e anche per i milioni di fan che hanno sempre apprezzato il suo lavoro.