La figlia del noto attore ha deciso: non depilerà mai più la zona bikini

La figlia del noto attore ha preso una decisione e l’ha immediatamente comunicata: non depilerà mai più la zona bikini, cosa è successo.

Ci sono decisioni e decisioni! C’è chi, ad esempio, stravolge i suoi fan con un impressionante cambio look. E chi, invece, comunica ai suoi followers la necessità di non depilarsi più. È proprio questo quello è accaduto alla figlia del noto attore!

In un nostro recentissimo articolo, se ricordate, abbiamo già affrontato il discorso sulla depilazione. E vi abbiamo anche spiegato come alcune influencer abbiano completamente rinunciato a questa azione. Alcune di loro, infatti, alle telecamere de Le Iene Show hanno rivelato che la donna deve poter scegliere se depilarsi o meno. Non è detto che deve necessariamente radersi proprio perché donna. Un discorso, quindi, che non fa piega! Quello che, però, è successo alla protagonista di questo nostro articolo. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la giovane abbia preso questa decisione dopo un particolare episodio.

La decisione della figlia del noto attore: non depilerà più la zona bikini!

Una decisione davvero incredibile e che non ha potuto fare a meno di comunicare ai suoi sostenitori: non vuole radersi più la zona bikini! La figlia del noto attore, dopo un particolare episodio accadutole sotto la doccia, ha scelto di prendere questa decisione! Con uno scatto che la riprende di spalle, con l’asciugamano che avvolge la sua chioma e intenda a depilarsi, la giovane modella ha comunicato ai suoi sostenitori di aver detto “addio”, almeno per tutto il 2022, al rasoio. Stiamo parlando proprio di lei: Ireland Baldwin, la figlia di Kim Basinger e l’attore Alec Baldwin.

A quanto pare, sembrerebbe che a portarla a prendere questa decisione sarebbe stato un episodio in particolare! A corredo dell’immagine in questione, infatti, la giovane Ireland ha spiegato di aver iniziato a non radersi più dopo che – proprio mentre lo stava facendo sotto la doccia – si è tagliata. E il sangue è schizzato su tutto il pavimento. A questo punto, la domanda sorge spontanea: se proprio il rasoio non fa più al caso suo, perché non optare il laser? La risposta la da lei stessa: “Troppo sensibile, non suggeritelo nemmeno”.

Ricordate cosa fece al viso?

Ireland Baldwin non è nuova a queste decisioni “choc”. Diverse settimane fa, infatti, la giovane modella si è mostrata col viso completamente fasciato dopo essersi sottoposta ad un intervento per il doppio mento.

Cosa ne pensate di questa sua decisione?