Un volto ormai noto in Tv! Ilary Blasi è laureata? Qual è il titolo di studio della splendida conduttrice de L’Isola dei Famosi

Un volto noto ed amatissimo della Tv italiana. Ilary Blasi è una delle conduttrici più seguite sul piccolo schermo. Il suo esordio in tv risale ad ormai molti anni fa e da allora ha ottenuto un clamoroso successo, non solo per il suo talento davanti la telecamera. E’ d’altronde innegabile la sua mera bellezza.

E’ diventata uno dei volti di punta sulle reti Mediaset tanto che l’abbiamo vista al timone della conduzione dei più amati reality show come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi di cui è l’attuale conduttrice di questa nuovissima edizione. Un personaggio molto amato in particolare per la sua schiettezza e per il suo dire senza veli. Ilary Blasi non ne ha mai mandate a dire. Sarà proprio per questo che è acclamatissima dal pubblico.

Moglie del calciatore Francesco Totti, i due sono convolati a nozze ben 17 anni fa ed hanno da allora creato la loro splendida famiglia. Dal punto di vista artistico conosciamo molto bene l’ex soubrette di Passaparola, ma probabilmente c’è ancora qualche curiosità sul suo conto che vi sfugge.

Ad esempio, Ilary Blasi è laureata? Conosciamo il titolo di studio dell’amatissima conduttrice!

Ilary Blasi è Laureata? Qual è il suo titolo di studi

Alla conduzione dei diversi programmi tv ci ha conquistati. Talento e bellezza fanno parte di lei, ma Ilary Blasi possiede delle qualità peculiari nel mondo della comunicazione. Sarà per questo che il successo davanti la telecamera è arrivato proprio nelle vesti di conduttrice. Una dote forse che proviene dai suoi precedenti studi. Sapete in cosa è laureata Ilary Blasi?

Prima gli studi liceali attraverso i quali ha conseguito il diploma. Successivamente l’iscrizione all’Università. Dopo il diploma acquisito presso il Liceo Scientifico, Ilary Blasi si è iscritta alla Facoltà di Scienza delle Comunicazioni, conseguendo così il titolo di Laurea. Subito dopo il conseguimento della sua Laurea ha poi intrapreso la carriera artistica esordendo in Tv, impossibile dimenticarla ai suoi esordi!

E voi conoscevate questo retroscena?