Kate Middleton, l’avete notato anche voi? Lo fa sempre quando va a fare shopping

Kate Middleton lo fa sempre quando va a fare shopping: ecco cosa si nasconde dietro a quel ‘dettaglio’.

Kate Middleton è entrata nel cuore di tutti. E’ divenuta la moglie del principe William nel 2011 e insieme hanno formato una famiglia bellissima. Con la sua impressionante bellezza ma in modo particolare con la sua semplicità evidente in ogni evento ha lasciato il segno non solo nel cuore del popolo inglese, ma diciamo la verità, nel popolo di tutto il mondo.

E’ la duchessa di Cambridge, ma tutti sapranno che non è nata con questo titolo, ma ha origini borghesi. Ma forse non tutti sanno che per rispettare l’etichetta della famiglia reale ha seguito delle ‘norme’, se così vogliamo chiamarle. La duchessa ha preso delle lezioni private per poter entrare al meglio nella famiglia reale, rispettando tutti i protocolli previsti. In tutte le occasioni è sempre impeccabile e tutti avranno notato un dettaglio che proprio non passa inosservato. Spesso la moglie di William indossa gli stessi abiti anche se con qualche differenza. Scopriamo insieme cosa fa quando va a fare shopping.

Kate Middleton, avete notato quel dettaglio? Cosa fa quando va a fare shopping

La duchessa di Cambridge ha ottenuto il titolo dopo aver sposato il principe William. Per rispettare al meglio il protocollo reale, ha preso delle lezioni private. A partire dal semplice movimento di sedersi in pubblico, o quali posate scegliere durante i pasti o come comportarsi negli eventi, tutte attenzioni da rispettare.

Ma sicuramente, proprio durante gli eventi, in molti avranno notato che spesso indossa abiti già utilizzati in altre occasioni. Ma con un’eccezione, i colori sono diversi. Cosa si nasconde dietro questa scelta?

A quanto pare Kate Middleton ha una ‘strategia’ segreta. Quando va a fare shopping e trova un abito che le dona e le piace, lo prende in due colori diversi. Ecco svelato il segreto. E’ questa la spiegazione che ci permette ora di comprendere come mai spesso la vediamo con abiti uguali ma con colori di varianti diverse. Inoltre sappiamo bene che ama anche riciclare i vestiti, indossando outfit di anni passati. Che dire, la duchessa di Cambridge è un’icona di stile!