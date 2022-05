“La bellezza è stata un ostacolo per me”: la cantante si racconta

“La bellezza è stata un ostacolo per me”, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la cantante ha parlato del suo privato e della sua carriera, di chi si tratta? Scopriamolo insieme

E’ stata una delle allieve all’interno della scuola di Amici. E’ arrivata al serale di Amici 17, classificandosi quinta. Non è italiana di origine ma l’approdo al seguitissimo talent le ha permesso di mostrare a tutti il suo talento, ed è oggi amatissima dal pubblico.

Durante la sua partecipazione al talent ha avuto modo di perfezionare le sue doti canore. La passione per la musica vive in lei sin da quando era piccina, ed oggi non permette a nessuno di infrangere il suo sogno! Porterà la sua voce sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022, e rappresenterà Malta, il suo luogo natio. Avete capito di chi stiamo parlando? Proprio lei, la splendida Emma Muscat.

La giovane cantante ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha ripercorso i momenti salienti più importanti che hanno caratterizzato il successo ottenuto ad Amici grazie al suo talento ma non solo. Durante l’intervista a tu per tu con la conduttrice, Emma Muscat ha raccontato del suo privato facendo sapere di essere oggi molto innamorata e felice al fianco del suo fidanzato Kurt. I due si sono conosciuti la scorsa estate, e ad oggi sembrano essere molto affiatati.

Vita privata ma non solo, la cantante si è sbilanciata anche su alcune difficoltà incontrate all’interno del suo percorso artistico. “La bellezza è stata un ostacolo“, ha detto la cantante. Scopriamo di più.

Durante l’intervista a Verissimo, Emma Muscat si è raccontata. Spaziando tra vita privata e percorso artistico, la cantante maltese ha raccontato in particolare degli ostacoli che ha incontrato in questi anni ‘a causa’ della sua bellezza. La giovane ha dovuto fare i conti con quanti valutassero solamente l’aspetto esteriore, bypassando invece le sue doti canore ed il suo talento artistico. Una situazione che l’ha fatta soffrire ma che non l’ha certamente portata a gettare la spugna e a rinunciare al suo sogno!

“Sono stati degli anni duri. ho trovato tantissimi ostacoli, ma non ho mai rinunciato perché sono molto determinata. Non lascio che qualcuno mi dica che non ce la farò. Se ci sono la passione e l’amore per qualcosa, si arriva lontano“.

Emma, che ha poi aggiunto: “L’ostacolo più brutto che ho trovato? Le persone che si fermano all’estetica, all’apparenza, che non vedono cosa ho da dire, da dare tramite la mia musica. Questo è stato sempre un blocco per me perché ho tanto da dire e da offrire. La bellezza è stata un ostacolo, però è anche la mia forza!“