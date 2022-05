Vedere Lory Del Santo da giovanissima vi lascerà senza parole: com’è cambiata nel tempo

Abbiamo rintracciato uno scatto di Lory Del Santo da giovanissima: vederla vi lascerà davvero senza parole, com’è cambiata nel tempo.

È proprio L’isola dei famosi della novità, questa che sta conducendo Ilary Blasi in queste ultime settimane. Oltre a tutte le sorprese che ci sta regalando dal 21 Marzo, l’adventure reality ha visto la partecipazione di alcuni volti per niente nuovi ed inediti alle dinamiche del gioco. Facciamo riferimento non solo a Guendalina Tavassi, ma anche a Lory Del Santo.

A distanza di tantissimi anni dalla sua primissima partecipazione a L’Isola dei Famosi e alla sua conseguente vittoria, Lory Del Santo ha scelto di rimettersi nuovamente in gioco. E di farlo stavolta in compagnia del compagno Marco Cucolo. Cosa ne sarà di loro? È ancora tutto da vedere, ma una cosa è certa: il loro è uno spirito da veri e propri naufraghi. In attesa della puntata di stasera, però, siamo andati a dare una sbirciatina sul canale Instagram della bella Del Santo ed abbiamo notato un delizioso scatto di lei da giovanissima. Appena abbiamo ammirato la sua bellezza, siamo rimasti completamente senza parole: siete curiosi di vederla anche voi? Scopriamo insieme com’è cambiata nel tempo.

Lory Del Santo da giovanissima: com’è cambiata negli anni

Oltre che per la sua incredibile intelligenza, Lory Del Santo non passa affatto inosservata all’interno del mondo dello spettacolo anche per via del suo fascino. A proposito, l’avete mai vista da giovanissima? Sbirciando un po’ il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto in bianco e nero grazie al quale – seppure non sia stato reso noto l’anno di appartenenza – si capisce chiaramente com’era l’attuale naufraga de L’Isola dei Famosi nel passato. Siete curiosi anche voi di vederla? Ci pensiamo immediatamente!

Nonostante sembri che sia passato diverso tempo da questa foto, sembrerebbe che lo sia stato affatto per la bellezza di Lory Del Santo. Nello scatto che vi riproporremo in basso, infatti, l’attrice era giovanissima, eppure si vede chiaramente che continua ad essere ancora adesso identica a quegli anni. Eccola qui:

Al di là dei ricci, che ad oggi non sembrerebbero più figurare nel suo look, la bella Del Santo è davvero splendida, ma soprattutto imperturbabile allo scorrere del tempo. Cosa ne pensate?