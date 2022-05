Luca Calvani, qual è il suo titolo di studio: non tutti lo immaginano

Che cosa ha studiato Luca Calvani, il giudice e conduttore di Cortesie per gli ospiti: scopriamo qual è il suo titolo di studio.

Diego Thomas per anni ha affiancato Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi in veste di giudice e di conduttore del programma Cortesie per gli ospiti. Un reality show italiano in cui due coppie si sfidano offrendo ciascuno un pranzo o una cena ai giudici e alla coppia rivale.

I tre conduttori giudicano poi i vari aspetti della serata, ognuno nel campo specifico e danno un voto che porta alla scelta della coppia vincitrice. Thomas nei mesi scorsi ha annunciato che nelle nuove puntate non ci sarebbe stato: “Dopo più di tre anni, 298 puntate e 596 cene, non sarò presente nelle nuove puntate di Cortesie per gli ospiti. C’è un tempo per tutto, questo è il tempo di dedicarmi ad altro”, aveva scritto. A sostituirlo è arrivato un nuovo giudice, Luca Calvani, che noi conosciamo benissimo dato che è un attore molto amato ed è anche un conduttore. Ma forse non tutti sanno che cosa ha studiato Calvani prima ancora di diventare famoso: scopriamolo insieme!

Cortesie per gli ospiti, qual è il titolo di studio di Luca Calvani

Luca Calvani è arrivato nelle nuove puntate di Cortesie per gli ospiti dopo che Diego Thomas ha lasciato il programma per dedicarsi a nuovi progetti. Lo conosciamo benissimo dato che è un attore e un conduttore televisivo molto amato.

Prima ancora di intraprendere la strada del mondo dello spettacolo, ha lavorato come modello e come attore di fotoromanzi, per poi approdare a teatro, al cinema e in televisione. Ma nel mondo dello spettacolo si è inserito anche con un altro ruolo, quello di concorrente. Ricordiamo infatti che Calvani ha vinto nel 2006 la quarta edizione del reality show L’isola dei famosi, allora in onda su Rai due. Ma prima ancora, da giovanissimo, ha studiato: in che cosa si è diplomato?

Sembrerebbe che l’attore abbia conseguito il diploma di perito tessile all’istituto Bruzzi Di Prato e si sia trasferito in seguito a New York per lavorare in un’azienda tessile. Negli Stati Uniti ha cominciato a studiare recitazione per poi continuare la sua formazione in Italia.