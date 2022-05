Made in Sud, brutta tegola: un’assenza pesantissima, cos’è successo

Brutta tegola per Made in Sud a distanza di pochissime ore dalla puntata di stasera: un’assenza davvero pesantissima, cos’è successo.

Non solo una puntata scoppiettante de L’Isola dei famosi, ma anche il terzo ed imperdibile appuntamento con Made in Sud. Insomma, un Lunedì sera davvero da brividi! Cosa guarderete stasera in tv?

Dopo l’addio di Stefano De Martino e Fatima Trotta, alla conduzione di Made in Sud sono stati scelti proprio due “terroni” d.o.c. Stiamo parlando proprio di Lorella Boccia, per niente estranea al mondo della tv e, soprattutto, della conduzione, e Clementino, amatissimo rapper campano. Una coppia fresca, quindi, e che sin da subito si è dimostrata ampiamente all’altezza della situazione. Stasera andrà in onda la terza puntata dello show e noi tutti non vediamo l’ora di farci due grosse e sane risate, ma purtroppo non tutto procederà regolarmente. In questi ultimi istanti, infatti, è arrivato un annuncio davvero clamoroso: il cast fisso del programma, infatti, dovrà fare a meno di una sua figura fondamentale! Un’assenza pesantissima, da come si può chiaramente, ma inevitabile! Scopriamo insieme cos’è accaduto.

Assenza pesantissima stasera a Made in Sud: l’annuncio è appena arrivato!

Seppure dal 1 Maggio siano state completamente debellate tutte le precauzioni contro il Covid, sembrerebbe che il virus cinese continui a farsi sentire. Tante persone, purtroppo, continuano a risultare positive al Coronavirsurs. E tra queste, vi è anche uno dei protagonisti principali di Made in Sud. “Punito nella mia settimana più importante”, ha spiegato il protagonista di questo nostro articolo sul suo canale social, rivelando di non poter presenziare alla diretta di stasera. Stiamo parlando proprio di lui: Clementino!

Un’assenza del tutto inaspettata, quindi, e che “obbligherà” Lorella Boccia a fare a meno della sua spalla destra! Ma non solo. In questa settimana, uscirà il nuovo disco del rapper e lui, com’è giusto che sia, aveva organizzato i suoi impegni lavorativi nel minimo dettaglio. Il Covid, però, ha completamente stravolto i suoi piani. “Non appena mi riprenderò, riprogrammeremo tutto. Promesso!”, ha spiegato.

Auguriamo a Clementino una velocissima guarigione!

Lorella Boccia sarà da sola?

A questo punto, la domanda sorge spontanea: il terzo appuntamento di Made in Sud sarà condotto solo da Lorella Boccia? Assolutamente no! Ad affiancare la splendida napoletana, ci sarà proprio lui: Maurizio Casagrande, attore famosissimo e new entry di questa edizione. In bocca al lupo ad entrambi!