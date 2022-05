Ricordate Man Lo del GF? Adesso si mostra proprio così, sono passati 15 anni

Vi ricordate la dolcissima Man Lo del GF? Sono passati 15 anni da quel momento: stenterete a credere che sia lei, eccola qui.

Sono stati davvero tantissimi i concorrenti che si sono alternati nella casa del Grande fratello nel corso delle sue sedici edizioni e ricordarli singolarmente è davvero impossibile, ma la dolcissima Man Lo è davvero impossibile dimenticarla!

Ricordate l’edizione del GF del 2006 – quella vinta da Augusto De Megni, per intenderci? Come dimenticarla! Nel corso di quell’anno si alternarono ben 20 concorrenti e tutti, chi più e chi meno, è riuscito ad entrare nel cuore di tutto il pubblico italiano. C’è chi, subito dopo l’esperienza del GF ha cavalcato la cresta dell’onda, come Filippo Bisciglia. E chi, invece, è sparita dal mondo del tv, ma continua ad essere amatissima. Tra questi, figura proprio il suo nome: la dolcissima Man Lo! Sono trascorsi ben 15 anni dalla sua partecipazione al famoso reality di Canale 5, ma siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi? L’abbiamo rintracciata sui social ed è completamente diversa da come l’abbiamo conosciuta nella casa di Cinecittà.

Com’è diventata oggi Man Lo del GF dopo 15 anni?

Man Lo è stata una delle concorrenti del GF nel corso della sua sesta edizione. Appena venticinquenne, la studentessa è riuscita facilmente a conquistare il pubblico italiano per la sua immensa dolcezza. Certo, non si è aggiudicata il titolo finale, ma il suo successo è stato ugualmente incredibile. Ancora oggi, nonostante siano passati ben 15 anni dalla sua partecipazione al programma, sono diverse le persone che si chiedono di lei. Ebbene. Se anche voi siete curiosi di saperne di più, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Abbiamo rintracciato Man Lo su Instagram ed abbiamo non solo la sua bellezza, ma anche com’è cambiata la sua vita oggi.

Amante dei viaggi e del buon cibo, sui social Man Lo è solita condividere scatti in compagnia del suo fidanzato – che, tra l’altro, è un volto molto noto – ma anche foto che descrivono la sua bellezza. Ad oggi, l’ex gieffina è completamente diversa rispetta al passato. Decisamente più donna e non più una ragazzina, Man Lo è solita incantare tutti con il suo fascino. Eccola qui:

Diteci la verità: non è bellissima?