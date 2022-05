Perché Chiara Ferragni e Fedez sono andati a New York: il pazzesco annuncio spiega tutto

Su Instagram, Chiara Ferragni e Fedez hanno rivelato cosa si nascondeva dietro il loro viaggio a New York: i fan sono al settimo cielo.

Sempre sul pezzo nell’aggiornare i suoi milioni e milioni di follower, Chiara Ferragni ha fatto sapere giorni fa di trovarsi per la prima volta in Messico per un importante progetto di lavoro. Per la precisione, si tratta della produzione del caffè Nespresso.

Visto che anche Fedez è volato alla volta dell’America, nel dettaglio a New York, la curiosità sul motivo del viaggio si è diffusa tra i fan. E’ stata proprio la bionda imprenditrice a dare un annuncio clamoroso tramite i social e a svelare cosa ci sia dietro la presenza di lei e suo marito nella Grande Mela.

La celebre coppia ha rivelato in queste ore la sua partecipazione al Met Gala 2022, che avrà luogo a partire da stanotte 2 maggio fino al e 3. Voi conoscete questo evento così iconico?

Chiara Ferragni e Fedez a New York: ecco cosa faranno

Per chi non lo sapesse, il Met Gala è una prestigiosissima manifestazione di beneficenza incentrata sulla moda e si svolge in concomitanza con una altro celeberrimo evento, l’inaugurazione della mega esposizione annuale della moda al Metropolitan Museum of Art.

Dato il tema, ogni anno è richiesto agli invitati una certa rigorosità nel rispettare il dress-code, che cambia di anno in anno. Per il 2022, il tema è Gilded Glamour, la moda ispirata al ventennio che va dal 1870 al 1890: c’è da aspettarsi gioielli, oro, merletti, tanto sfarzo.

Nonostante solitamente viga il massimo riserbo sull’identità degli invitati, I Ferragnez hanno voluto dare in anteprima questa chicca ai loro fan. Ma quale quale marchio hanno scelto per il look da sfoggiare in sintonia col tema di Met Gala 2022?

La griffe scelta dai famosi coniugi è Versace e questa non è certo la prima volta che si affidano alla inimitabile Donatella vista la loro amicizia annosa. Basti pensare che il rapper indossava una creazione della celebre maison anche nel giorno delle nozze e che l’abito nero di Chiara sulla locandina ufficiale di The Ferragnez – la serie è firmato proprio Versace.

Una bellissima occasione per i Ferragnez, i fan hanno già iniziato a festeggiare!