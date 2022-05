Spunta una vecchia foto di Edoardo Tavassi: da notare il cambiamento del naufrago

Com’è cambiato negli ultimi anni Edoardo Tavassi? Vi mostriamo una vecchia foto del naufrago de L’Isola dei famosi.

Edoardo Tavassi è sbarcato in Honduras a L’Isola dei famosi insieme a sua sorella Guendalina che conosciamo benissimo. Sono inizialmente arrivati in playa come concorrente unico, giocando in coppia.

Ilary Blasi ha poi annunciato dello scioglimento delle coppie e della formazione di due gruppi. Ma abbiamo visto che anche le tribù non ci sono più e adesso tutti devono affrontare l’avventura individualmente e contare solo sulle proprie forze. Guendalina è un noto personaggio del mondo dello spettacolo. L’abbiamo conosciuta quando ha partecipato al Grande Fratello, mentre per Edoardo questa è la sua prima apparizione televisiva e dobbiamo dire che se la sta cavando proprio bene. Lavora come videomaker. Leggendo dal sito mediaset, veniamo a conoscenza del fatto che lavora in ambito medico. Nello specifico il naufrago riprende diversi interventi di chirurgia plastica e i pazienti prima e dopo l’operazione. Dato che prima non era un noto personaggio dello spettacolo, nessuno o quasi, sa com’era qualche anno fa: vediamo com’è cambiato il concorrente osservando una vecchia foto.

Edoardo Tavassi, com’era qualche anno fa: in questa vecchia foto noterete i cambiamenti

L’isola dei famosi ha avuto inizio il 21 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Abbiamo conosciuto nelle prime settimane il cast anche se abbiamo visto che ci sono sempre nuovi naufraghi pronti a sbarcare. Edoardo Tavassi è entrato in gioco insieme a sua sorella Guendalina ma adesso tutti devono affrontare l’avventura come concorrente singolo.

Il naufrago non è un noto personaggio del mondo dello spettacolo, almeno prima di partecipare al reality. In poco tempo con la sua simpatia e schiettezza ha conquistato il pubblico di canale 5. Dato che prima non era noto nello spettacolo, non tutti sanno com’era qualche anno fa. Vediamo insieme questa vecchia foto.

Lo scatto è stato pubblicato nel 2014 sul suo canale social. Era ovviamente più giovane, dato che sono passati 8 anni. Edoardo aveva una barba molto meno folta e anche i capelli più corti. Qualche cambiamento c’è stato naturalmente ma per il resto, a parte i dettagli, non sono così evidenti le differenze. Voi cosa ne pensate? Vi piace il naufrago?