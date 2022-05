Una famiglia XXL, che fine ha fatto Drew? Com’è diventato oggi: da non credere

Ricordate Drew, uno dei tre cugini che ha partecipato a Una famiglia XXL? In tanti si chiedono come sia diventato oggi: da non credere.

Se siete appassionati di Vite al limite, allora non potete assolutamente perdervi Una famiglia XXL. Il suo “condottiero” è Charles Procter, lo stesso del programma “Too Large”, ed ha come unico obiettivo quello di far ritornare in forma non un singolo individuo, ma una famiglia intera.

Tutti hanno amato e si sono appassionati alla storia della famiglia Anderson! Composta da tre cugini, i telespettatori di “Una famiglia XXL” hanno potuto constatare i miglioramenti che Chikota, Drew e Naomi hanno ottenuto dopo essersi impegnati duramente con il chirurgo Procter. Proprio recentemente, come ricorderete, vi abbiamo mostrato Chikota oggi e non abbiamo potuto affatto fare a meno di constatare come sia profondamente cambiata dopo il programma. Siete curiosi, invece, di scoprire com’è diventato Drew? Sui social, siamo riusciti a rintracciare alcuni suoi scatti recentissimi. Resterete davvero senza parole.

Com’è diventato Drew dopo Una famiglia XXL? Resterete senza parole

Se i risultati di Vite al Limite sono stati perlopiù sconvolgenti, quelli raggiunti da Chitoka e i suoi cugini lo sono stati ancora di più. Intenzionati a ritornare in forma, ognuno di loro superava abbondantemente i 300 kg ed aveva fortissimi problemi di mobilità. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la bella Chitoka è riuscita ad ottenere dei risultati impressionanti, ma cosa sappiamo su suo cugino Drew. Anche lui, così come tutta la sua famiglia, non riusciva a camminare facilmente per via dei suoi chili di troppo ed aveva espresso più volte la sua volontà di ritornare in forma. Ci sarà riuscito? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si.

Così come abbiamo fatto con Chitoka, ci siamo messi subito alla ricerca di Drew su Instagram. Ed abbiamo constatato con i nostri occhi il suo cambiamento. Seppure sia poco attivo sui social e poco consono a condividere scatti di sé, in quei pochi che sono stati condivisi si vede chiaramente il suo dimagrimento. Non sappiamo, ovviamente, quanti chili abbia perso, ma si può dire a gran voce che i risultati della dieta ci sono stati. Eccolo qui:

Supponiamo che il suo cammino verso la rinascita sia solo all’inizio, ma almeno per il momento il buon Drew si può ritenere soddisfatto. Non credete?