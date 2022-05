Uomini e Donne, chi è Marco: età, lavoro, curiosità sul nuovo corteggiatore di Ida Platano, protagonista del trono Over.

Le new entry a Uomini e Donne non mancano mai! E proprio a poche settimane dal termine di questa stagione del programma ne è arrivata una. Si tratta di un nuovo corteggiatore per Ida Platano, una delle protagoniste assolute del trono Over. In realtà, erano arrivate due persone per lei, ma la dama bresciana ha deciso di tenere soltanto Marco.

Il ragazzo si è presentato in studio, dimostrando di non avere peli sulla lingua: non è mancata una frecciatina per Riccarco, il quale, secondo Marco, è tornato in trasmissione solo per mettere in difficoltà la sua ex. In attesa di scoprire come proseguirà la conoscenza tra Ida e Marco, conosciamo meglio quest’ultimo: sapete quanti anni ha?

Marco è un nuovo protagonista di Uomini e Donne Over: sapete quanti anni ha?

Tina Cipollari non ha dubbi: Ida è ancora innamorata di Riccardo! Secondo l’opinionista, se Riccardo chiedesse alla sua ex di riprovarci, la Platano non esiterebbe a tornare da lui. Dal suo canto, Ida ammette di non essersi più innamorata davvero di nessuno dopo Riccardo, anche se specifica di non provare più il sentimento di prima. Nonostante questo, sottolinea che, per lei, Riccardo non sarà mai un amico. Ci sarà il tanto atteso ritorno di fiamma?

Nel frattempo, però, Ida ha deciso di conoscere Marco, che nonostante il ‘siparietto’ tra la dama e Riccardo, ha deciso di mettersi in gioco. Ma cosa sappiamo di lui? Come raccontato da lui in studio, Marco ha 37 anni, è della provincia di Milano e lavora come operaio elettro-meccanico. Come hobby è un personal trainer, con la passione per l’allenamento e lo sport. Single da molto tempo, ha deciso di partecipare a Uomini e Donne perché colpito da Ida, che definisce una donna particolare e non superficiale.

Al momento non abbiamo trovato ancore il suo profilo Instagram e i suoi social, ma continuate a seguirci per scoprire di più.

Riuscirà Marco a fare breccia nel cuore della bella Ida e farle dimenticare una volta per tutte il cavaliere pugliese? Non ci resta che attendere per scoprire come proseguirà la conoscenza tra i due protagonisti del trono Over. Vi piacerebbero insieme?