A Vite al Limite pesava più di 250 kg, storia choc di Irene: eccola oggi, difficile credere che sia lei

Irene Walker ha preso parte a Vite al Limite con più di 250 kg: la sua è una storia davvero choc, com’è diventata oggi? Difficile credere che sia lei.

Se per la stragrande maggioranza delle volte vi abbiamo mostrato trasformazioni sconvolgenti a Vite al Limite, la storia di cui vi andremo a parlare tra pochissimo non rientra affatto tra queste. Spinta da una forte necessità a ritornare in forma, Irene ha dato vita ad un percorso per nulla soddisfacente all’interno della clinica. Ripercorriamo insieme la sua storia e com’è oggi.

Così come quella di Dottie Perkins, anche la storia di Irene è davvero sconvolgente. Rimasta completamente da solo a seguito di una serie di tragici lutti, la Walker ha raccontato di aver trovato la sua felicità nel cibo e di trascorrere le giornate intere a mangiare o ad aspettare il cibo. Una situazione del tutto insostenibile, da come si può chiaramente comprendere. E che l’ha spinta a chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Come dicevamo però, il suo percorso in clinica non è stato affatto dei migliori. Irene, infatti, ha tardato un po’ a registrare i primi risultati della dieta e quando li ha ottenuti ha ricevuto un brusco “no” per l’intervento.

Com’è oggi Irene Walker di Vite al Limite? Impressionante

Deve essere stata una grande delusione per Irene Walker quando ha scoperto che, nonostante i risultati ottenuti, non ha potuto sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica per via del Coronavirus. Prima di arrivare a questo momento, però, riavvolgiamo un attimo il nastro. E scopriamo cos’è successo.

Come dicevamo precedentemente, il percorso della Walker in clinica non è stato affatto dei più semplici. Dopo aver registrato una serie di insuccessi, Irene è riuscita a dimagrire i chili necessari – parliamo di ben 30 kg – e ad ottenere l’ok per l’intervento. Cosa sappiamo adesso sul suo conto? Ad oggi, non ci è dato sapere se Irene abbia ultimato il cambiamento con l’operazione oppure no. Quello che, però, non si può fare a meno di notare è il suo ulteriore dimagrimento. Su Instagram, infatti, la donna è solita condividere scatti su di sé, mostrando la sua ritrovata forma fisica.

Ci auguriamo che molto presto Irene possa sottoporsi all’intervento e di iniziare una nuova vita.