Abbiamo conosciuto Nanda a Ti spedisco in convento: avete visto il suo profilo instagram?

Abbiamo conosciuto Nanda a Ti spedisco in convento, ma avete visto il suo profilo instagram?

Ti spedisco in convento è un format che abbiamo visto la prima volta, con la prima edizione, nel 2021. Il 17 aprile 2022 è iniziata la seconda edizione in onda sempre su real time e con qualche giorno di anticipo su Discovery+.

Abbiamo conosciuto le ragazze e le suore. Il reality è ambientato nel convento delle Figlie del Divino Zelo a Trani. Le giovani prima ancora di arrivare, pensavano di dover intraprendere un percorso consono al loro stile di vita, fatto di eccessi e zero obiettivi per il futuro. Quando si sono trovate di fronte alle porte del convento lo stupore è stato forte. I primi giorni non sono stati facili, svegliarsi presto la mattina, aiutare nelle faccende, aprirsi tra di loro e alle suore, tutto è stato complicato dato che non sono abituate a questo stile di vita. La più restìa è apparsa fin da subito Nanda che ha poi deciso di lasciare il format.

Nanda ha 20 anni e lavora con il mondo social, come ha ribadito più volte. Ma avete visto i suo profilo instagram?

Ti spedisco in convento, avete visto il profilo instagram di Nanda?

Nanda è stata una delle protagoniste della seconda edizione di Ti spedisco in convento. La giovane ha abbandonato il format prima del previsto. Quando suor Carolina le ha chiesto di vestire in modo meno appariscente per capire l’essenziale, lei si è ribellata e si è spogliata.

Subito dopo ha deciso di lasciare il convento. Come dichiarato da lei, lavora con i social e suo padre, non sapeva nello specifico il tipo di lavoro. Quando l’ha scoperto non ha reagito bene e anche per questo la giovane ha scelto di lasciare per poter risolvere la situazione in famiglia. Nanda lavora con il mondo social, e allora vi chiediamo, avete visto il suo profilo instagram?

Sembrerebbe che non sia l’unico però. Tutti i suoi scatti sono molto belli e in tutti è molto sensuale.

A quanto pare, la giovane ha viaggiato molto e ha avuto la possibilità di visitare tanti posti diversi.

Capelli lunghi, bionda, occhi chiari, che dire, Nanda è una ragazza molto bella.