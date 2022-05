Amici è stato un trampolino di lancio, ma che cosa faceva Elodie prima del successo?

Sapete che cosa faceva Elodie prima del successo? Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica proprio così.

Abbiamo conosciuto Elodie ad Amici. Nel 2015 partecipa al talent show come cantante e arriva alla fase serale conquistando il pubblico con la sua voce. Si posiziona al secondo posto e vince il premio della critica giornalista Vodafone e il premio RTL 102.5- Amici alla radio. Arriva nello stesso periodo la pubblicazione del suo primo album Un’altra vita, che al tempo raggiunse la seconda posizione della classifica italiana degli album.

E dopo i primi passi, è arrivato il successo. Oggi è una delle artiste più amate e apprezzate e la sua musica è ascoltatissima. Ha raggiunto la consacrazione quando ha preso parte nel 2017 al Festival di Sanremo con il brano Tutta colpa mia e nel 2020 canta il brano Andromeda. Nella settantesima edizione ha partecipato in veste di co-conduttrice per una serata. Adesso è una famosa cantante ma prima ancora di partecipare ad Amici, sapete che cosa faceva?

Cosa faceva Elodie prima di entrare ad Amici: è accaduto prima del successo

Dopo la popolarità ottenuta nel talent show Amici nel 2015 Elodie ha avuto modo di farsi conoscere affrontando un percorso che l’ha portata diritto verso il successo. Questo è stato possibile grazie naturalmente al suo talento che l’ha portata in alto, sempre più in alto nelle classifiche musicali con i suoi brani.

Ha ottenuto una forte consacrazione popolare quando ha partecipato tra i Big a Sanremo nel 2017 per poi tornare nel 2020 con il brano Andromeda. E’ ritornata nuovamente su quel palco tanto amato, ma in una veste diversa. Nel 2021 viene scelta da Amadeus come co-conduttrice per una serata. I suoi singoli sono ascoltatissimi e raggiungono sempre le prime posizioni. Negli ultimi tempi Elodie ha anche cambiato un po’ stile, il suo look è sempre così inaspettato. Infatti la cantante ama sorprendersi e sorprendere. Oggi è famosissima ma sapete che cosa faceva prima ancora di partecipare ad Amici?

Sembrerebbe che la cantante abbia cominciato a lavorare nelle discoteche come cubista e poi come vocalist. Ha cominciato a muovere così i primi passi nel mondo della musica per poi approdare nel talent show nel 2015.