Antonio Zequila tronista a Uomini e Donne vip? Le sue parole

Uomini e Donne Vip, Antonio Zequila tronista della nuovissima edizione? Ecco cosa ha detto al riguardo l’ex naufrago de L’Isola!

Reality, fiction e dating show, il piccolo schermo ci regala intrattenimento a più non posso! Dopo alcune indiscrezioni trapelate in merito ad una nuova stagione di Temptation Island, ora sappiamo per certo che una ulteriore edizione del reality non ci sarà. Al suo posto, un nuovo programma televisivo che segue le orme di uno degli show anzi dei dating show più seguiti, Uomini e Donne. Stavolta però, in questa edizione cambia tutto!

Ebbene, la nuova edizione di Uomini e Donne si veste di una nuova ‘etichetta’ perché questa estate sembrerebbe andare in onda la versione con i tanto attesi VIP! Parte così la ‘toto scommessa’ su quali saranno i volti dei possibili personaggi vip a prendere parte allo show! Tra i nomi, si è ipotizzato anche quello di uno degli ex naufraghi de L’Isola dei Famosi, Antonio Zequila. Sarebbe quindi lui uno dei tronisti? Ecco cosa ha detto al riguardo!

Antonio Zequila possibile tronista di Uomini e Donne vip?

Dopo l’esperienza in Honduras come naufrago, per Antonio Zequila potrebbe aprirsi forse un nuovo capitolo. Potremmo forse vederlo nelle vesti di tronista ad Uomini e Donne Vip? Al riguardo, l’ex naufrago si è espresso durante un’intervista al settimanale Mio. Ecco cosa ha detto!

“Stimo tanto Maria, sarebbe un onore lavorare con lei. L’ho conosciuta nel 1991 quando ancora non facevo televisione. La trovo molto intelligente“, e quando al ruolo di tronista, la posizione di Antonio Zequila sembrerebbe chiara: “Se mi vedo bene nel ruolo di tronista? I troni esistevano per i re e per gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli uomini. L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una sedia sgangherata“, ha raccontato ai microfoni del settimanale Mio.

A questo proposito, qualora ci fosse l’edizione Vip di Uomini e Donne, vi piacerebbe vedere Antonio Zequila sulla seduta rossa?