Aurora e Armando: “Dietro le quinte chiedi…”, spunta un clamoroso retroscena a Uomini e Donne; cosa è successo tra i due protagonisti.

Manca sempre meno al termine di questa stagione di Uomini e Donne. Come sempre, anche quest’anno la trasmissione di Maria De Filippi andrà in vacanza per il periodo estivo, per poi tornare con le nuove puntate a settembre. Nasceranno nuovi amori prima della pausa estiva? In attesa di scoprirlo, non mancano i colpi di scena!

L’ultimo arriva dal trono Classico, ma c’entra anche un discusso cavaliere del trono Over. Durante una discussione tra il tronista Luca e la corteggiatrice Aurora, infatti, si è inserito Armando Incarnato, dicendo la sua su quanto accaduto. Ed è stato proprio a questo punto che Aurora ha rivelato qualcosa di inaspettato: qualcosa che Armando avrebbe chiesto dietro le quinte… Scopriamo i dettagli!

Uomini e Donne, spunta un retroscena in studio: cosa è successo tra Aurora e Armando

Sembrava procedere tutto per il meglio, tra Luca ed Aurora. L’ultima arrivata aveva sconvolto il percorso del tronista, che ha quasi accantonato le altre corteggiatrici per conoscere lei. Nelle ultime puntate, però, le incomprensioni sono cresciute sempre più, a tal punto che Aurora ha lasciato lo studio! Addio definitivo? Staremo a vedere! Prima di uscire, però, la corteggiatrice ha rivelato un retroscena inedito che riguarda Armando.

Quando il cavaliere napoletano ha preso le difese di Luca, durante una lite con Aurora, quest’ultima ha esclamato: “Ma tu cosa vuoi da me? Dietro le quinte chiedi se sono degli Over e se sono venuta qua per corteggiare voi… poi vengo qua e mi attacchi? Puoi chiedere alla redazione”. Parole che hanno indispettito Armando, che ha negato di aver chiesto di lei e ha sottolineato nuovamente il suo pensiero: ” Questo film dove l’hai visto? Sei venuta a screditare lui per poi dire me ne vado. Mi dà fastidio il tuo atteggiamento nei suoi confronti.”

Non ci resta che attendere per scoprire se Aurora tornerà in studio o se ha lasciato definitivamente la trasmissione. A voi piacerebbe vederla con Luca?