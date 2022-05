Beautiful Anticipazioni, la decisione shock di Liam sconvolge tutti: come reagirà Hope; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Non c’è pace per Hope Logan e Liam Spencer! La coppia di Beautiful, da quando è nata, è abituata ad affrontare innumerevoli ostacoli: l’ultimo è quello del test di paternità del bambino che porta in grembo Steffy. Ebbene, se vi dicessimo che questo è solo l’inizio? Le anticipazioni provenienti dall’America annunciano colpi di scena davvero incredibili… e niente di positivo per la figlia di Brooke e il marito.

Hope e Liam si troveranno a vivere nuove situazioni spiacevoli e, ancora una volta, c’entra l’ex del giovane Spencer, Steffy Forrester. Un gesto di Liam creerà nuove preoccupazioni in Hope… Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere.

Beautiful Anticipazioni, le decisione di Liam preoccupa Hope: c’entra Steffy

Vi abbiamo già parlato del terribile dramma che colpirà Steffy: il marito Finn sarà ucciso, ferito a morte da Sheila Carter. Dopo un’iniziale amnesia al risveglio dal coma, Steffy inizierà a ricordare le cose, fino a chiedersi dove sia finito Finn. La scoperta della sua scomparsa sarà tragica e, inevitabilmente, la giovane Forrester vivrà giorni di angoscia e dolore. Giorni in cui, al suo fianco, ci sarà proprio Liam!

Quando Steffy tornerà a casa dall’ospedale, Liam ritiene di dover stare vicino a lei e a Kelly, poiché la Forrester è troppo fragile. E quando riceve una telefonata dal cellulare di Steffy ( a chiamare di nascosto è stata la figlia Kelly), Liam non perde tempo a precipitarsi a casa della sua ex. Nonostante Hope si mostri inizialmente comprensiva, la preoccupazione per la vicinanza tra i due ex è tanta. A tal punto che ne parlerà con la mamma Brooke, ma anche con Thomas: quest’ultimo ha ribadito quello che pensa da sempre, Liam amerà sempre Steffy.

È l’inizio di un nuovo capitolo del ‘triangolo’ più famoso della soap opera! Il riavvicinamento tra Steffy e Liam porterà rappresenterà un vero pericolo per il matrimonio del giovane Spencer e Hope? Non ci resta che attendere le nuove puntate per scoprire cosa accadrà! Noi non vediamo l’ora, e voi?