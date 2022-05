Carmen Di Pietro e il ricordo drammatico: cos’è stata costretta a fare

Carmen Di Pietro, il ricordo drammatico che pochi conoscono: è accaduto prima di diventare famosa, cosa è stata costretta a fare

Oggi, insieme a suo figlio Alessandro Iannoni, Carmen Di Pietro è una delle concorrenti in gioco all’interno del reality più seguito del tempo, L’Isola dei Famosi. In queste ultime settimane di Isola, abbiamo avuto modo di conoscere meglio Carmen Di Pietro.

Il suo non è un nome sconosciuto al mondo dei reality, la ricordate al Grande Fratello Vip? Oggi Carmen Di Pietro è un personaggio televisivo molto noto. Seguitissima sui social oltre che sul piccolo schermo. Dal suo esordio, segnato negli anni ’90, ha cominciato a lavorare in Tv e da allora non ha più lasciato la telecamera. Ricordate com’era Carmen Di Pietro agli inizi della sua carriera in Tv? La sua carriera ha inizio come modella per poi riuscire ad approdare sul piccolo schermo e raggiungere maggiore notorietà. Come personaggio televisivo abbiamo ben conosciuto Carmen Di Pietro, ma cosa sappiamo del suo passato? Un ricordo drammatico che riguarda il periodo antecedente il suo esordio televisivo, non lo avreste mai immaginato!

Carmen Di Pietro, ricordo drammatico: è successo prima degli esordi, il retroscena

Qualche giorno fa abbiamo scoperto quale fosse il vero nome dell’ex modella oggi concorrente de L’Isola dei Famosi. Oggi scopriamo qualcosa in più sul suo conto, in particolare del suo passato, un ricordo drammatico. E’ accaduto prima della notorietà. Sapete cosa è stata costretta a fare Carmen Di Pietro?

Dopo aver conseguito gli studi, l’intento della showgirl era quello di riuscire a diventar famosa. Per questo motivo, ha cominciato a girare l’Italia in treno e col portafogli ancora vuoto per ottenere provini su provini. Senza soldi ma con tanta voglia di raggiungere il suo obiettivo, nonostante gli inizi forse non semplici ed il sacrificio di doversi allontanare da casa, possiamo dire a gran voce che Carmen Di Pietro ha raggiunto la notorietà che sognava. E’ oggi un personaggio seguitissimo e questo lo deve solo alla sua fermezza e prontezza!

