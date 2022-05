Come si chiama la nipote appena nata di Orietta Berti: avete notato il ‘dettaglio’? È una vera tradizione di famiglia.

“Io e Osvaldo siamo felicissimi e come per Olivia, la nostra prima nipotina, siamo già innamoratissimi della nuova pupetta di famiglia”. Con queste parole, Orietta Berti annuncia la nascita della sua seconda nipotina! La piccola è venuta alla luce nella mattinata di sabato 30 aprile, alle 6 e 15.

Si tratta della seconda figlia di Otis, figlio di Orietta, e la sua compagna Lia Chiari. Una gioia immensa per tutta la famiglia, super felice di accogliere la nuova arrivata. Sapete come si chiama? Ebbene, non è un nome a caso: dietro si nasconde un’importante tradizione di famiglia, che va avanti da generazioni. Scopriamo i dettagli!

Orietta Berti, nata la seconda nipote della cantante: il suo nome nasconde un dettaglio

Era stata proprio Orietta Berti, lo scorso gennaio, ad annunciare nello studio di Verissimo la splendida notizia: a breve sarebbe diventata nonna bis! E la seconda nipotina della cantante è nata proprio qualche giorno fa, sabato 30 aprile. E l’artista non ha potuto trattenere la gioia sui social: “È un’emozione straordinaria, talmente forte da essere quasi indescrivibile, ci riempie il cuore di gioia e positività. Essere nonni è davvero una magia.”

Una valanga di auguri e messaggi d’affetto ha invaso il post di Orietta: in tantissimi hanno voluto dare il benvenuto alla piccola appena nata. Che indovinate un po’ come si chiama? Ebbene sì, anche per lei è stata rispettata la tradizione: quella di scegliere nomi che iniziano con la ‘O’. Dopo Olivia, nata tre anni fa, è arrivata Ottavia! Una tradizione che va avanti da generazioni: Orietta e Osvaldo hanno chiamato i figli Omar e Otis e quest’ultimo, a sua volta, ha scelto Olivia e Ottavia. Ma il tutto è iniziato prima: la mamma della Berti si chiamava Olga, il nonno Oreste, lo zio Oliviero e la suocera Odilla. Insomma, un vero e proprio marchio di famiglia, che coinvolge anche gli amici a quattro zampe: i cani Olimpia e Otello!

E voi, conoscevate questa tradizione della famiglia di Orietta Berti e Osvaldo?