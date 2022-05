Elodie lancia un nuovo trend: una giacca che presto vorranno in moltissimi; avete visto il look primaverile della star?

Tra le ex concorrenti di Amici, lei è senza dubbio una delle più amate ed apprezzate di sempre. Oggi Elodie è una vera e propria star, che fa cantare e ballare i fan di ogni età. Le sua hit sono dei veri successi: l’ultimo singolo, Bagno a mezzanotte, è già un tormentone. Ma l’artista non è amata soltanto per il suo innegabile talento: Elodie è anche un’icona di stile!

E, nei giorni scorsi, ha sfoggiato un look che non è passato affatto inosservato. Soprattutto per un capo, che diventerà senza dubbio un must per questa primavera. Si tratta di una giacca in pelle mutlicolor super originale: curiosi di sapere di più? Siete nel posto giusto!

La giacca di Elodie ha colpito tutti: i dettagli del suo look

Ne ha cambiati di look, Elodie, nel corso della sua carriera. L’ex cantante di Amici ha dimostrato di amare i cambiamenti, soprattutto quando si tratta della sua chioma. Che, nelle ultime settimane, è raccolta in lunghissime treccine! Ma a colpire, oltre ai suoi capelli, è stata una particolare giacca indossata dall’artista di recente.

A condividere questo outifit, sul suo canale social, è stato il suo nuovo stylist, Lorenzo Pasocco. Come riporta Fanpage.it, la giacca in pelle, modello biker, è firmata Marni. Bianco, giallo, rosso e nero: sono questi i colori del giubbino in pelle sfoggiato da Elodie: un capo unico, abbinabile su i look più svariati. Un vero e proprio tocco di colore, date un’occhiata:

Shorts a righe e maxi occhiali da sole per completare il look: come sempre, Elodie non passa affatto inosservata. E voi, cosa ne pensate di questo outfit? Prenderete spunto per i vostri completi primaverili? Per non perdervi nessuna chicca, non vi resta che seguire la cantante romana sul suo canale Instagram ufficiale, che conta ben 2 milioni e 700 mila followers. Non ve ne pentirete!