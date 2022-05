Fabio Fazio, colpo basso per lui: “È un finto buono”, l’attacco

L’attacco di un autore televisivo a Fabio Fazio: da un’intervista rilasciata a Repubblica emergerebbe un’altra immagine del conduttore.

Da decenni Fabio Fazio è uno dei volti di punta della Rai e la sua carriera di conduttore gli ha regalato tanti successi: dagli esordi negli anni ’80 alla lunga e fortunata esperienza al timone di Quelli che il calcio, dalla conduzione di quattro edizioni del Festival di Sanremo (1999, 2000, 2013 e 2014) fino all’avventura a Che tempo che fa iniziata nel 2003 e che va avanti ancora oggi.

Professionalità, garbo, eleganza sono le doti che hanno sempre contraddistinto il noto presentatore originario di Savona. Qualcuno, però, di recente ha svelato un lato inedito di Fazio che ha sorpreso moltissimi.

E’ stato il famoso autore televisivo Bruno Voglino a fare di lui un ritratto piuttosto inaspettato. Voglino ha lavorato per i programmi di maggior successo e con i personaggi più in vista del mondo dello spettacolo compreso Fazio. Vediamo come lo ha descritto in un’intervista rilasciata a Repubblica.

Attacco a Fabio Fazio: “E’ un uomo durissimo”

Conoscendolo fin dai suoi esordi in Rai come imitatore, Bruno Voglino ha potuto farsi un’idea della personalità del presentatore e ovviamente del suo talento: “Il primo provino lo fece come imitatore, a 17 anni, ma si capiva che c’era qualcosa di più. Di lui apprezzo la capacità di stare a suo agio con tutti, dal giovane comico fino al Papa”, ha detto.

A questo punto però è emerso un aspetto alquanto sorprendente: secondo lui, Fazio non sarebbe l’uomo mite e buono con tutti che molti pensano. “E’ un finto buono. Ha uno stile garbato, certo, a volte forse ossequioso, ma è un uomo durissimo. Sa quel che vuole e lo difende con le unghie e con i denti”, spiega. Addirittura, Voglino ha aggiunto che Fazio terrebbe bene a mente i ‘buoni’ e i ‘cattivi’, lasciando intendere che sia portato a ricordare i torti subiti.

Di certo, il dato di fatto è che Fazio piace al pubblico e in coppia con Luciana Littizzetto formano davvero un duo eccezionale e collaudatissimo.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Voglino?