È Gus Fring in Better Call Saul: non immaginereste mai il suo vero nome e le sue origini; le curiosità sull’amatissimo attore.

Lo abbiamo amato in Breaking Bad e stiamo continuando a farlo in Better Call Saul. Gustavo Fring è uno dei villain meglio riusciti nella storia delle serie tv. Il suo è proprio uno di quei casi in cui il cattivo è così perfetto che è difficile non fare il tifo per lui.

In Braking Bad lo abbiamo visto alle prese con Walter White, ma attualmente è protagonista assoluto dello spin off Better Call Saul, giunto alla sesta ed ultima stagione. In attesa degli ultimi episodi, scopriamo qualche curiosità sull’attore. In particolare, sulle sue origini: non indovinereste mai come si chiama!

Better Call Saul, Gus Fring: vero nome e origini dell’amatissimo attore

Per tutti è il temutissimo Gustavo Fring, ma siete curiosi di sapere di più sull’attore che ha contribuito a rendere epica prima Breaking Bad e poi Better Call Saul? Ebbene, non tutti indovinerebbero il suo cognome e le sue origini! Si, perché l’attore è nato a Copenhagen, il 26 aprile del 1958, ma le sue origini sono italiane. O meglio, napoletane!

Ebbene si, il nome completo dell’attore è Giancarlo Giuseppe Alessandro Esposito, ma è conosciuto semplicemente come Giancarlo Esposito. È figlio di un carpentiere di Napoli, Giovanni Esposito, soprannominato John, e della cantante afroamericana Elisabeth Foster, detta Leesa, dell’Alabama. I due si conobbero alla Scala di Milano, dove lei si esibiva e lui lavorava come tecnico. Giancarlo Esposito ha vissuto in Italia per sei anni per poi trasferirsi con la famiglia a New York: qui ha frequentato l’Elizabeth Seton College e conseguito la laurea in comunicazioni radiofoniche e televisive. Oggi, l’attore detiene sia la cittadinanza statunitense che quella italiana.

Eh si, un retroscena che non tutti conoscono del mitico Gustavo ‘Gus’ Fring. Di cui continueremo a seguire le vicende per diversi mesi: il capitolo finale di Better Call Saul sarà, infatti, diviso in due parti. Dopo i primi sette episodi in uscita fino a maggio ci sarà uno stop: gli ultimi sei saranno disponibili dal 12 luglio al 16 agosto. Noi non vediamo l’ora di scoprire come finirà, e voi?