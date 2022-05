“Ho vissuto il momento più difficile della mia vita”: l’ex vincitore di X Factor rivela il motivo del suo allontanamento dalle scene

Era sparito da un po’, ma ora con un post su Instagram l’ex vincitore di X Factor ha svelato un retroscena che nessuno avrebbe immaginato.

Ha trionfato ad X Factor diversi anni fa e dopo quell’esperienza ha conosciuto il successo: i suoi album intitolati 1995 e Zero Gravity avevano avuto una buona accoglienza; poi c’era stata la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2016 e il ‘boom’ del tormentone estivo L’Esercito del Selfie con Arisa.

Parliamo ovviamente di Lorenzo Fragola, vincitore dell’edizione 2014 di X Factor, che riuscì a battere Madh aiutato da Fedez, all’epoca suo giudice. Bengala, il terzo album da lui pubblicato nel 2018, non ebbe però molta fortuna e da lì iniziò il suo progressivo allontanamento dai riflettori.

Ad aggravare il momento di delusione lavorativa sono poi sopraggiunti due eventi spiacevoli che lo hanno addirittura indotto a pensare di lasciare definitivamente la musica. Ora però, il cantante è pronto a rimettersi in carreggiata, ecco cosa ha rivelato sul difficile momento vissuto.

Lorenzo Fragola lascia tutti di stucco: l’ex vincitore di X Factor rivela cosa gli è successo

Tramite il suo profilo Instagram, Fragola si è detto pronto a tornare in gioco con un nuovo progetto ed un singolo che uscirà a breve. Prima però, ha spiegato ai fan cosa c’è stato dietro la sua ‘sparizione’ e chi lo ha aiutato a superare la crisi.

“Ci siamo. Sono passati un po’ di anni dall’ultimo progetto; c’è stato il Covid e ci sono state un sacco di cose per tutti. Personalmente ho vissuto anche il momento più difficile della mia vita finora”, si legge sotto una foto che lo ritrae insieme ad un amico.

Il dover affrontare la malattia e il lutto (evidentemente per la morte di una persona molto cara all’artista) ha reso indispensabile per lui ritagliarsi un periodo di solitudine per ritrovare la forza. “Chi mi conosce bene sa che non parlo molto della mia vita privata, però quando vivi prima la malattia e poi un lutto traumatico, hai bisogno di prenderti del tempo per guarire le ferite”, racconta.

Ad aiutarlo è stato l’incontro con un amico di nome Mario: “Lo conosco da quando ero un adolescente e condivide con me il percorso nella musica e gli stessi sogni/ansie/obiettivi”. Lorenzo scrive che grazie a lui ha riscoperto la voglia di fare musica, strada che stava per accantonare.

Congratulazioni a Fragola per la sua rinascita e in bocca al lupo per tutti i nuovi progetti!