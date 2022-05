Isola dei Famosi, i sandali luccicanti di Ilary Blasi hanno colpito tutti: il prezzo vi farà sobbalzare!

Ricoperta di cristalli, Ilary Blasi ha lasciato tutti senza fiato ieri sera a L’Isola dei Famosi: avete notato gli strepitosi sandali?

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi è entrata nel vivo già da un po’ e di settimana in settimana, non si contano i colpi di scena che i naufraghi riservano al pubblico.

Ieri sera, ad esempio, la 13esima puntata è stata a dir poco turbolenta. Scontri di fuoco hanno tenuto banco per la maggior parte della serata tanto che Ilary Blasi, sempre saggia e in grado di trovare le parole giuste, si è vista costretta ad invitare i concorrenti a moderare i toni.

Al di là delle dinamiche sempre più intricate e coinvolgenti che vedono protagonisti i naufraghi, un altro dettaglio che non passa mai inosservato sono gli outfit della conduttrice.

Al timone del reality per il secondo anno consecutivo, la bionda romana non sbaglia un colpo in tal senso: i suoi look si contraddistinguono per gli accessori super glamour come i fantastici bracciali scintillanti che ha indossato varie volte.

Ciò che su cui Ilary sembra insistere particolarmente quest’anno è il glitter: cristalli, paillettes, insomma tutto ciò che brilla rappresenta a quanto pare il suo ‘mood’ in fatto di stile. Anche ieri sera l’abbiamo vista splendere con un abito e un paio di sandali impossibili da non notare!

Ilary Blasi, quei sandali hanno lasciato tutti a bocca aperta: conoscete il costo?

Per quanto riguarda i capelli, la presentatrice ha optato per un raccolto molto chic. Sul look, poi, si è davvero superata: ha scelto un abito argentato fatto su misura e sandali firmati Philipp Pleinn. Il vestito era a maniche lunghe, con gonna al ginocchio che, stringendosi sul punto vita, metteva in risalto la silhouette. Scollato sulla schiena, presentava un’apertura a forma di goccia.

A completare tanta meraviglia, un paio di sandali con tacco 12 che ha fatto impazzire tutte: un modello perfettamente intonato con l’abito, visti la fascetta ed il cinturino tempestati di cristalli. Avete notato poi la particolarità del tacco? I cristalli non mancavano neanche qui!

Ma quanto costeranno? Vi anticipiamo subito che non si tratta affatto di un modello economico, anzi. Sul sito del brand, infatti, la cifra è di 1440 euro. Niente male, vero?

Anche secondo voi sono tra le scarpe più belle indossate dalla Blasi finora a L’Isola?