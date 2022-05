Che lavoro fa Edoardo Baietti, concorrente de La pupa e il secchione in coppia con Maria Laura De Vitis.

Sta per concludersi La pupa e il secchione. Questa sera scopriremo chi tra le coppie ancora in gara riuscirà a portare a casa la vittoria. Questa edizione condotta da Barbara D’Urso ha visto in scena numerosi colpi di scena. C’è stato l’abbandono di Flavia Vento che ha lasciato il programma prima del previsto.

A catturare l’attenzione è stato poi il litigio sfociato in rissa tra Mila Suarez e Paola Caruso che ha portato alla squalifica di quest’ultima. Paola è poi ritornata e ha chiesto scusa per quanto accaduto. Ad accompagnare la conduttrice ci sono stati tre opinionisti molto amati, Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. In ogni puntata, salvo colpi di scena, c’è stata un’eliminazione fino ad arrivare all’ultima, la finalissima. Le coppie in gara sono 7 e sono formate da Emy di Buono con Alessandro De Meo, Asia Valente e Mirko Gancitano, Denis Dosio e Annaclara Hellwig, Francesco Chiofalo e Valentina Matteucci, Elena Morali e Aristide Malnati, Mila Suarez con Gianmarco Onestini e infine Maria Laura De Vitis con Edoardo Baietti. Scopriamo qualcosa in più sull’ultimo concorrente citato: sapete che cosa fa nella vita?

La pupa e il secchione show, che cosa fa nella vita Edoardo Baietti

Chi vincerà La pupa e il secchione? Lo scopriremo questa sera, martedì 3 maggio. Le coppie in gara sono 7 e tutte si sono impegnate in queste settimane per poter poi affrontare in puntata le prove.

Edoardo Baietti è un secchione del docu-reality. Dopo vari imprevisti, adesso è in coppia con Maria Laura de Vitis. Mentre la giovane è un personaggio abbastanza noto al pubblico, non possiamo dire lo stesso del concorrente. Sapete che cosa fa nella vita Edoardo?

Come dice nel video di presentazione, viene da Piacenza ma vive a Velletri. E’ giovanissimo, ha 27 anni. Nella vita è un docente universitario a contratto e un giornalista. Il concorrente sta per conseguire la sua quarta laurea. Nel video aggiunge: “Mi ritengo un secchione che rimorchia anche se non sempre tutte apprezzano fin da subito il mio fascino”. Sarà proprio Edoardo insieme a Maria Laura a trionfare?