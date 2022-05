Manuel Bortuzzo dopo la storia finita con Lulù Selassié: “Bellissima parentesi”

Dopo il clamoroso annuncio della rottura con Lulù, Manuel Bortuzzo spiega a Tv Sorrisi e Canzoni i motivi della decisione.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono stati la coppia per eccellenza della scorsa edizione del GF Vip. A pochi giorni dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia, il feeling tra i due era già evidente e sembrava procedere tutto per il meglio. Poi sono arrivate di colpo le prime difficoltà dovute al fatto che il giovane nuotatore non sopportasse gli atteggiamenti della principessa, a suo dire asfissianti.

In circa cinque mesi, però, i rapporti possono avere delle evoluzioni inaspettate e Manuel aveva deciso di dare una possibilità alla loro storia. Sembrava che i due ragazzi avessero trovato finalmente un equilibrio ed entrambi apparivano di nuovo sereni.

Anche dopo il ritiro anticipato di Bortuzzo, le intenzioni di proseguire il percorso intrapreso insieme c’erano tutte e quando è uscita dalla casa anche Lulù la coppia sembrava aver spiccato il volo, addirittura si parlava di avere dei bambini.

Improvvisamente, però, lo scorso 25 aprile Bortuzzo ha fatto sapere che la loro storia era finita lasciando sconvolti i fan e la stessa Lulù che lo avrebbe appreso anche lei inaspettatamente.

Manuel Bortuzzo rompe il silenzio sul perché della rottura con Lulù: il retroscena

Ora che sta per uscire il film Rinascere che ripercorre la drammatica vicenda che lo ha colpito nel 2019, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni l’ex gieffino ha ricordato la sue ex Martina, presente al momento della tragedia.

L’ultima ex fidanzata prima della Selassié è stata invece Federica Pizzi, che abbiamo visto anche ospite in studio al GF Vip. Un video risalente al giorno della rottura con Lulù e circolato sul web li ha immortalati insieme mentre bevevano un drink in compagnia di amici.

Ma cosa c’è dietro la decisione di lasciare Lulù? Manuel lo ha spiegato al Tv Sorrisi e Canzoni: “La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale.

Cosa ne pensate? Voi eravate sostenitori della coppia nata al GF Vip?