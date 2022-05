Maria De Filippi, la notizia appena arrivata riguarda proprio lei: cosa è successo

Nelle ultime ore è arrivata una notizia del tutto inaspettata che riguarda Maria De Filippi: vediamo che cosa è successo.

La regina della televisione non c’è dubbio è lei, Maria De Filippi ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima e non si è più fermata. Tutti i suoi programmi sono sempre un successo.

Tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, Uomini e donne ci fa compagnia e ci fa vivere le storie dei protagonisti. E ancora, C’è posta per te, il format in onda nel periodo invernale il sabato sera continua ad accogliere telespettatori. Le storie che diventano protagoniste della serata lasciano il segno e in molti vivendo anche le stesse situazioni si immedesimano. Tu si que vales va in onda prima della nuova stagione di C’è posta per te ed è un successo e non finisce qui, parliamo di Amici. Il talent show che solitamente parte a settembre-ottobre, sforna ogni anno numerosi talenti tra ballerini e cantanti. Non c’è dubbio, questo lo dimostra, Maria De Filippi è una garanzia.

Nelle ultime ore proprio in riferimento alla conduttrice e in particolare al suo programma, è arrivata una notizia inaspettata. Vediamo che cosa è successo.

Maria de Filippi, la notizia arrivata è del tutto inaspettata: che cosa è successo

Nelle ultime ore è arrivata una notizia inaspettata che riguarda Amici di Maria De Filippi. Il talent show è partito a settembre, con qualche settimana di anticipo rispetto agli scorsi anni. Abbiamo conosciuto tanti talenti. Ballerini e cantanti ci hanno accompagnato in questi mesi.

Adesso stiamo vivendo a pieno le sorprese e i colpi di scena del serale. Manca ormai pochissimo all’ultima puntata e scopriremo chi sarà il vincitore della ventunesima edizione. Ma come vi abbiamo accennato, è arrivata una notizia che riguarda proprio il talent show, ed è una bellissima notizia.

A quanto pare la settima puntata di Amici, andata in onda sabato 30 aprile, ha tenuto incollati davanti alla televisione ben 4.370.000 telespettatori, pari ad uno share del 26,27%. E non è finita qui, perchè la settima puntata è la più vista di tutte quelle del serale. Numeri questi incredibili, Amici è imbattibile! E voi state seguendo il Serale?