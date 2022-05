Meghan Markle, brutta notizia per lei: non è andata come sperava

Colpo basso per Meghan Markle che dall’anno scorso aveva avviato un progetto speciale: la notizia è poco piacevole per lei.

La duchessa di Sussex non sarà stata felice di sapere quanto deciso da Netflix in merito al progetto di cui è creatrice. Sappiamo che l’anno scorso la famosa piattaforma streaming e la Archewell Productions hanno intrapreso una collaborazione, ma il colpo di scena riguarda proprio la serie nata da un’idea di Meghan Markle.

Come già accaduto per altre serie e film, Netflix ha infatti cancellato Pearl, la serie animata creata dalla moglie di Harry ed annunciata lo scorso anno dalla società di produzioni fondata dai duchi. Una serie che racconta la storia di una ragazza di dodici anni, i cui modelli sono le donne che hanno segnato la storia.

Il colosso americano avrebbe comunque altri progetti in ballo con la regale coppia: uno è la docu-serie Heart of Invictus, molto importante per il principe Harry, che racconta il percorso degli atleti che competono agli Invictus Games, un evento sportivo in cui competono dei combattenti guerra diventati disabili proprio mentre erano in servizio.

Ma cosa c’è dietro la scelta di Netflix riguardo a Pearl?

Netflix cancella la serie di Meghan Markle: la notizia inaspettata

Pare che dietro questa decisione ci sia la volontà di contenere le spese. Come riporta la BBC, Netflix sta affrontando da inizio 2022 un calo degli abbonamenti e si prevede che entro luglio ben due milioni di utenti potrebbero rinunciare al servizio in streaming.

Ciò potrebbe essere dovuto alla pluralità dell’offerta, che vede competitor agguerritissimi come Disney+ e Amazon Prime, ma anche alla crisi economica scatenata dalla pandemia.

Da quando hanno preso le distanze dalla Royal Family, l’accordo con Netflix è solo una delle fonti di guadagno per l’ex attrice e il secondogenito di Carlo e Diana: solo per tale collaborazione, pare che i due coniugi possano contare sulla bellezza di 150 milioni di dollari!

Indubbiamente Pearl si presentava come un progetto interessante: chissà che non venga proposta in futuro, a voi piacerebbe vederla?