Non ce l’ha fatta, dopo la partecipazione a Vite al Limite la tragica notizia

E’ stata una dei pazienti del Dottor Nowzaradan, dopo la partecipazione a Vite al Limite la tragica notizia: di chi si tratta

E’ stata uno dei volti protagonisti all’interno del seguitissimo programma in onda su Real Time, Vite al Limite. Il programma ormai in onda da anni, mostra pazienti con gravi problemi di peso intenti a riprendere in mano la loro vita, sottoponendosi ad un percorso di trasformazione fisica.

Attraverso un ferreo regime alimentare che permette loro di sottoporsi all’intervento di bypass gastrico, i pazienti che si affidano nelle mani del Dottor Nowzaradan compiono un vero e proprio percorso di rinascita. Durante le diverse edizioni andate in onda, abbiamo seguito le storie dei diversi pazienti ed a queste ci siamo appassionati. Il percorso iniziato da una delle pazienti nella Clinica di Houston non si è purtroppo concluso nel migliore dei modi. Dopo la partecipazione a Vite al Limite una tragica notizia lascia sgomento, non ce l’ha fatta.

Vite al Limite, dopo il percorso con il dottor Nowzaradan la tragica notizia

Lisa Felming è stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan. Si era rivolta al medico della clinica di Houston per sottoporsi all’intervento di bypass gastrico per riuscire a perdere peso e risolvere i suoi problemi di salute. Tuttavia il suo percorso, che abbiamo seguito nella sesta edizione del programma, non è stato facile. Si era presentata al dottor Nowzaradan con un peso che superava i 300kg.

Inizialmente era riuscita a seguire la stretta alimentazione che le aveva permesso di perdere peso per poi sottoporsi all’intervento chirurgico. Ma dopo l’intervento le cose non sono andate nel modo in cui tutti ci saremmo aspettati perché Lisa ha ripreso a mangiare ed a mettere su peso, nuovamente.

Il Dottor Nowzaradan decise allora di espellere la donna dal programma. Dopo la sua partecipazione a Vite al Limite arriva però la tragica notizia. Nel 2018 Lisa Fleming ha perso la vita. A dare notizia della causa del decesso è stata sua figlia. Lisa Fleming è morta a causa di una serie di patologie preesistenti.