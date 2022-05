“Non torno”, ora è ufficiale: lascia per sempre Uomini e Donne; la conferma arriva attraverso le stories di Instagram.

Manca poco alla fine di questa emozionante stagione di Uomini e Donne. Anche quest’anno, la trasmissione di Maria De Filippi saluterà il pubblico per qualche mese, per poi tornare in onda a settembre dopo il consueto stop estivo. Qualcuno, però, ha deciso di salutare i telespettatori prima del tempo!

Una delle protagoniste della trasmissione, infatti, si è ‘autoeliminata’. E, come confermato da lei stessa sui social, non ha alcuna intenzione di tornare in studio. Una addio definitivo, insomma, che non fa affatto piacere ai fan. Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, la corteggiatrice conferma l’addio: “Non torno”

“Si ufficiale, non torno”. Con queste parole, la protagonista di Uomini e Donne spegne le speranze dei telespettatori. In molti avevano immaginato che il suo fosse un addio definitivo, ma solo qualche ora fa è arrivata la conferma definitiva. Attraverso il suo canale Instagram, la corteggiatrice ha risposto ad alcune domande dei followers, spiegando anche i motivi della sua scelta. Di chi stiamo parlando?

Di Aurora Colombo, corteggiatrice di Luca Salatino. La ragazza ha spiegato che non tornerà nel programma perché ha capito che il romano non è il ragazzo giusto per lei: “Mi ha subito incuriosito, ma nel corso della nostra frequentazione mi sono resa conto che certi suoi atteggiamenti e punti di vista non erano compatibili con i miei”. Queste le motivazioni che hanno spinto Aurora a lasciare la trasmissione, ma, nonostante questo, la ragazza spiga di non avere rimpianti e di non essersi pentita di nulla.

E, con schiettezza, Aurora non nasconde il suo pensiero: se fosse rimasta in studio, Luca avrebbe scelto lei.

Aurora su Instagram ( Credits Instagram)Siete d’accordo con le sue parole? Quel che è certo è che, ad oggi, in studio sono rimaste Soraia e Lilli e la scelta di Luca dovrà cadere su una delle due. Ci sarà il tanto atteso lieto fine? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire di più… manca davvero poco!