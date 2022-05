Uomini e Donne, immagini shock: Ida Platano beccata a baciare un uomo fuori dal programma; chi è l’uomo misterioso?

Tra le protagoniste assolute del trono Over di Uomini e Donne c’è senza dubbio lei, Ida Platano. La dama bresciana e le sua vicende sentimentali appassionano i telespettatori di Canale 5, che si chiedono: riuscirà Ida a trovare il vero amore nel programma di Maria De Filippi? Ma proprio quando l’ipotesi del ritorno di fiamma con Riccardo è diventata sempre più viva, è arrivato un clamoroso colpo di scena!

Nelle scorse ore, infatti, Ida è stata paparazzata in atteggiamenti decisamente intimi con un uomo… che non è Riccardo. A riportarlo è Isa e Chia, che ha allegato il video, inviato da una lettrice. Scopriamo cosa ha riferito quest’ultima e chi potrebbe essere l’uomo con cui Ida si trovava quella sera, in un locale di Brescia.

Uomini e Donne, clamoroso: Ida Platano beccata a baciare un uomo fuori dalla trasmissione

“Ciao, si tratta di Ida, era in un locale di Brescia, si chiama Areadocks. Lui no l’ho vista bene, non so se sia del parterre. Si baciavano tranquillamente davanti a tutti, senza problemi. Il locale era affollato, loro non si facevano problemi”. Queste le parole che la lettrice di Isa e Chia ha riferito, inviando un video in cui si vede proprio Ida in compagnia di un uomo. Di chi si tratta?

Nelle immagini, l’uomo è di spalle e quindi non è chiara la sua identità, ma potrebbe trattarsi di Marco, il nuovo cavaliere arrivato proprio da poco in trasmissione per conoscere Ida: la somiglianza, almeno nella sagoma, c’è. Non ci resta che attendere per scoprire di più sull’identità dell’uomo ‘misterioso’: in studio si parlerà di questo bacio? Noi crediamo proprio di sì!

Appuntamento alle prossime puntate di Uomini e Donne per tutte le novità sul percorso di Ida e degli altri protagonisti del trono più famoso della tv. Nasceranno nuovi amori prima del termine di questa stagione? Noi ce lo auguriamo!