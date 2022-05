Chi è la fidanzata di Irama: la loro storia d’amore è iniziata nel 2019 a Parigi

Non tutti sanno chi è la fidanzata Irama: i due stanno insieme dal 2019, la loro storia d’amore è iniziata a Parigi, da sogno!

Se la carriera di Irama continua a vivere dei picchi di successo impressionanti, la sua vita privata non è affatto da meno. Fidanzato dal 2019 con una splendida ragazza, l’ex vincitore di Amici gode di uno status sentimentale pieno d’amore. Sapete, però, chi è la sua fidanzata?

I suoi occhi verdi hanno conquistato e conquistano ancora, ma nella “vita reale” solo una donna ha conquistato lui! Subito dopo la fine della sua relazione con Giulia De Lellis, Irama ha trovato l’amore a Parigi. E, da quel momento, non se n’è mai più sbarazzato. Seppure l’ex vincitore di Amici sia piuttosto riservato sulla sua vita privata e non sia solito condividere scatti social in compagnia della sua ragazza, sbirciando il canale Instagram di lei siamo riusciti a rintracciare alcune loro foto insieme. Li avete mai visti? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i due si siano incontrati nel 2019 a Parigi e che, da quel momento, non si siano mai più lasciati.

Chi è la fidanzata di Irama? Stanno insieme dal 2019: sono splendidi!

Abbiamo pochissime informazioni su come e quando sia nata l’attuale relazione di Irama. Stando a quanto si apprende da Fanpage, però, sembrerebbe che l’ex cantante di Amici e la sua fidanzata si siano conosciuti ed incontrati per la prima volta a Parigi. E che, dopo quel momento, non si sono mai persi di vita. Da allora, infatti, i due giovanissimi ragazzi continuano a vivere una splendida storia d’amore, “documentata” sul profilo social di lei. Proprio recentemente, infatti, la giovane ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono in compagnia del suo fidanzato nel backstage dei suoi concerti. Insomma, se non è amore questo! Chi è, però, la fidanzata di Irama?

La dolce fanciulla che ha rubato il cuore di Irama si chiama Stella, è nata a Limisso nel 1997 ed è una nota modella. Esordita in questo mondo da piccina, la giovane ha saputo facilmente farsi un nome. D’altra parte, ammirando la sua bellezza, non facciamo difficoltà a capirne il motivo. Eccoli insieme:

Splendidi è dire poco, non credete?