Dopo i tanti rumors su Barbara D’Urso arriva la notizia inaspettata

A dispetto dei rumors sulla conduttrice Barbara D’Urso arriva una notizia strabiliante: nessuno se lo aspettava, così stupisce tutti!

Ora che è giunto a termine il programma serale in onda su Italia 1, La Pupa e il Secchione, Barbara D’Urso torna ad occuparsi principalmente del contenitore pomeridiano in onda su canale 5, Pomeriggio Cinque.

Una serie di rumors ed indiscrezioni nelle ultime settimane erano trapelate in merito alla storica conduttrice. Si diceva che non avesse rinnovato il contratto con la Mediaset e per questo ci si chiedeva se l’avessimo ancora vista in tv. Una notizia inaspettata porta però succulente novità che mettono quindi a tacere una volta per tutte i rumors nei riguardi della D’Urso.

Avrete sicuramente notato la grande novità a Pomeriggio Cinque nella puntata andata in onda Lunedì 2 Maggio. La padrona di casa ha accolto gli ospiti in studio ed i telespettatori da casa in uno studio televisivo tutto nuovo. I più attenti avranno sicuramente fatto caso a questo dettaglio. Ebbene, Pomeriggio Cinque ha cambiato studio. Ora le puntate vengono trasmesse dallo studio 15 di Cologno Monzese, lo stesso in cui vengono registrate le puntate di Mattino Cinque News.

Barbara D’Urso si è detta entusiasta ed orgogliosa in merito a questo cambiamento: “Sono orgogliosissima di essere nello studio delle news, in uno studio super tecnologico, uno degli studi più moderni d’Europa. E’ un record, questa trasmissione in una sola stagione ha cambiato ben 4 studi, ma nonostante questo siete sempre incollati al televisore”, ha detto la conduttrice. Ma se questa novità fa esplodere di gioia Barbara Carmelita D’Urso, i fan dell’amatissimo programma saranno senza parole quando apprenderanno la notizia inaspettata!

Dopo i rumors la notizia inaspettata: cosa succede per Barbara D’Urso ora

Pomeriggio Cinque cambia studio, ma non solo! L’incredibile notizia che riguarda il programma condotto dalla seguitissima conduttrice Barbara D’Urso vi lascerà senza parole. Ebbene, il finale di stagione di Pomeriggio Cinque in questa edizione slitterà. Avremo quindi più appuntamenti con la nostra conduttrice che ci intratterrà fino a metà giugno con il suo contenitore pomeridiano. “L’azienda mi ha chiesto di proseguire. Avremmo dovuto chiudere alla fine di maggio ma continuiamo almeno fino a metà giugno. Sono super felice, grazie”, ha detto la conduttrice.

Fino a metà giugno quindi siamo sicuri che Barbara D’Urso possa intrattenerci con il suo amato show. Quanto ad una prosecuzione e di una nuova edizione del programma, non è ancora stata proferita alcuna parola.

E voi seguirete Pomeriggio Cinque?