Emma Muscat dopo un momento difficile ha ritrovato l’amore: chi è il suo fidanzato

Emma Muscat ha ritrovato il sorriso e l’amore dopo un periodo difficile: scopriamo chi è il suo fidanzato.

All’Eurovision Song Contest Emma Muscat rappresenterà Malta. La cantante è stata ospite a Verissimo e ai microfoni di Silvia Toffanin ha raccontato le emozioni che sta vivendo in attesa del grande evento.

Ha svelato di essere molto emozionata e allo stesso tempo ansiosa perchè salirà davanti ad un grande palco e la vedranno più di 200 milioni di persone e ha aggiunto: “Sono fiera e onorata di rappresentare il mio Paese, Malta, e di farlo nella mia seconda casa, L’Italia”. La cantante che noi abbiamo conosciuto ad Amici ha anche parlato del lato personale, raccontando che ha vissuto un momento difficile ma adesso è felice e ha ritrovato l’amore: scopriamo chi è il suo fidanzato.

Emma Muscat ha ritrovato l’amore: scopriamo chi è il suo fidanzato

Abbiamo avuto modo di conoscerla grazie alla sua partecipazione alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel talent show Emma Muscat è riuscita ad arrivare alla fase serale ed è stata eliminata nel corso della Semifinale, classificandosi al quarto posto nella categoria canto. Ma l’esperienza ha subito portato un contratto discografico con la Warner Music Italy.

La giovane artista negli anni successivi ha continuato a conquistare con la sua musica e adesso è pronta per cantare su un palco importante, l’Eurovision Song Contest. Infatti rappresenterà il suo paese, Malta, al grande evento. Si dice felice ed emozionata ma c’è anche molta ansia dovendo cantare davanti a milioni di persone. In un’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo, la cantante ha raccontato anche di aver ritrovato il sorriso accanto ad una persona speciale, il suo fidanzato.

Il fidanzato di Emma si chiama Kurt Galea, è maltese e non lavora nel mondo dello spettacolo. Ha spiegato che lui è stata una luce in un momento difficile della sua vita sentimentale, perchè era stata lasciata due volte e aveva il cuore a pezzi: “Sono molto innamorata, il mio ragazzo si chiama Kurt. E’ un’anima pura, lo amo tantissimo. E’ stata la luce in un momento in cui stavo veramente male“, e aggiunge: “Ora sono felice”.