Francesco Gabbani, splendida notizia: debutta come attore sul piccolo schermo, dove lo vedremo

Francesco Gabbani debutta come attore sul piccolo schermo! Sarete entusiasti di sapere che l’amatissimo cantante sarà presto in TV, ecco dove lo vedremo!

Grandissima e splendida notizia per l’ex vincitore di Sanremo. Francesco Gabbani tra pochissime settimane è pronto a debuttare nelle vesti di attore sul piccolo schermo. Una novità per il cantante che ha da poco lanciato il suo nuovo album ed annunciato che prestissimo partirà il suo tour musicale.

Il cantautore di Carrara per la primissima volta nella sua vita farà il suo esordio in tv in vesti diverse da quelle in cui lo abbiamo conosciuto. Francesco Gabbani poserà il microfono, o almeno in parte, e vestirà i panni di attore all’interno di un film che nelle prossime settimane sarà mandato in onda su Sky Italia e Now Tv. Come ha fatto sapere l’amatissimo cantautore dal suo profilo Instagram ufficiale, il 23 Maggio sarà la primissima volta per lui: il debutto in tv come attore è una splendida novità! Scopriamo maggiori dettagli!

Francesco Gabbani non solo musica: debutta in tv come attore

Abbiamo scoperto cosa faceva prima del successo, oggi un cantante amatissimo ma non solo. “La donna per me” è il film di Marco Martani prossimo a fare il suo esordio televisivo il prossimo 23 Maggio. In onda su Sky Italia e su Now Tv, la nuova pellicola presenta un cast di attori davvero notevole all’interno del quale troveremo anche lui, Francesco Gabbani. Sarà per lui la prima volta davanti le telecamere nelle vesti di attore.

Ad annunciare la splendida notizia è lo stesso cantautore che sul suo profilo social condivide il trailer del film che lo vedrà attore. Invita tutti a sedersi comodi ed a godersi lo spettacolo ed aggiunge che ci sarà una sorpresa: “Guardatelo fino alla fine perché ci sarà un video esclusivo de ‘La Mira’ , la mia canzone colonna sonora del film“. Il cast di attori pronto a regalarci un momento di intrattenimento è davvero intrigante. Insieme a Francesco Gabbani avremo il piacere di vedere sul piccolo schermo Alessandra Mastronardi, Cristiano Caccamo, Andrea Arcangeli, Stefano Fresi, Eduardo Scarpetta!

E voi siete curiosi di vedere la performance da attore di Francesco Gabbani?