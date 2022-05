Furiosa lite, poi scoppia la rissa sul palco: tensione altissima

Prima la furiosa lite, poi una vera e propria rissa sul palco: tensione altissima, è successo davanti agli occhi di tutti, incredibile.

È scoppiata una furibonda rissa sul palco della famosissima trasmissione Mediaset e, a quanto pare, le conseguenze sono state davvero incredibili. A riportare la notizia della lite, è stato TV Blog. Ecco cos’è successo.

Siamo abituati ai colpi di scena durante le nostre amate trasmissioni televisive, no? Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato del commento di Nicola Porro piuttosto furibondo durante la sua ultima diretta di Quarta Repubblica. Quello di cui vi andremo a parlare tra qualche istante, però, è una lite, finita in rissa, tra due personaggi amatissimi dello spettacolo italiano. Entrambi sono stati ospiti di un famoso programma nostrano per discutere su un argomento molto caro ai giorni nostri. Sin da subito, però, i due hanno dimostrato di avere due posizioni completamente discordanti, tanto da arrivare addirittura alle mani. “Sarebbero volati spintoni, calci e insulti”, si legge su TV Blog. Insomma, una rissa non da poco. Ma cos’è successo?

Prima la furiosa lite, poi la rissa sul palco: è successo di tutto

Di liti nelle trasmissioni televisive, ce ne sono state tantissime. È successo, ad esempio, qualche tempo fa nella scuola di Amici, ricordate? Stavolta, però, è stato molto di più di un “semplice” litigio. Stando a quanto si apprende da TV Blog, infatti, sembrerebbe che i due siano arrivati addirittura alle mani. Una vera e propria rissa, si! Cos’è successo? Procediamo con ordine.

Nei giorni scorsi, è stata registrata la seconda puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda Mercoledì 4 Maggio in seconda serata. Tra i tantissimi ospiti che si sono alternati sul palco del teatro romano, vi erano anche Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi. Ebbene. È proprio tra i due che, da come riferisce TV Blog, sarebbe scoppiata una furiosa lite sul dibattito riguardante la guerra Russia ed Ucraina. A quanto pare, infatti, i due avrebbero avuto due opinioni completamente contrastanti, tanto da spintonarsi e arrivare alle mani. “Sgarbi sarebbe addirittura caduto a terra”, si legge, facendo chiaramente intendere quello che è successo.

Insomma, un colpo di scena totalmente inaspettato. E che, senza alcun dubbio, ha lasciato di stucco tutti i presenti.