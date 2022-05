Ha partorito sei mesi fa, ora è incinta di nuovo: il favoloso annuncio dell’ex tronista

La sua primogenita è nata solo sei mesi fa, ma ieri l’ex tronista ha comunicato sui social la bella notizia: è incinta per la seconda volta!

Arrivò sul trono dello storico dating show di Canale 5 a settembre del 2019 e subito si fece notare per il carattere grintoso e senza peli sulla lingua: il suo percorso a Uomini e Donne regalò tante emozioni al pubblico e si concluse con la scelta di voler intraprendere una storia fuori dal programma col corteggiatore Daniele Schiavon.

Tra l’altro, fu proprio nel corso di quella stagione che abbiamo conosciuto l’ex gieffino Alessandro Basciano. L’attuale fidanzato di Sophie Codegoni era infatti uno dei suoi corteggiatori. Avrete certamente capito che parliamo di Giulia Quattrociocche, amatissimo ex volto del programma per cuori solitari.

A distanza di pochi mesi dalla fine dell’esperienza in tv, la storia con Schiavon giunse al termine e da due anni la bella romana è felicemente in coppia con Manuel Magazzino. I due sono diventati genitori per la prima volta lo scorso mese di novembre, quando è nata la piccola Cloe.

Ieri, però, Giulia ha dato ai fan un’altra strepitosa notizia tramite delle storie su Instagram: è di nuovo in dolce attesa, nonostante siano passati così pochi mesi dal parto!

Giulia Quattrociocche sarà mamma bis: l’ex tronista è incinta

Cloe, che la mamma chiama affettuosamente “Nana”, è nata il 17 novembre dello scorso anno e quando, a settembre del 2021, Giulia aveva annunciato di aspettare un figlio, di lì a poco fece sapere anche che si trattava di una femminuccia.

Chissà che come allora non renda partecipi a breve i follower del sesso del nascituro, ma intanto è stato impossibile non fare caso al poco tempo trascorso tra una gravidanza e l’altra!

Il dettaglio in effetti strappa un sorriso e la stessa Giulia ci ha scherzato su scrivendo che sarebbe meglio se lei e il compagno si dedicassero ad altre attività. Nel pubblicare le immagini delle sue ecografie, l’ex tronista ha scritto: “C’è piaciuto così tanto che abbiamo fatto il bis!”.