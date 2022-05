È a L’Isola dei Famosi insieme al marito, ma chi è il fratello di Laura Maddaloni? Lo conosciamo benissimo

Laura Maddaloni è a L’Isola dei Famosi insieme a suo marito, ma sapete chi è suo fratello? Lo conosciamo benissimo: è proprio lui!

Una coppia di sportivi come la loro ci voleva proprio a L’Isola dei Famosi 2022. Insieme a Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo, anche Laura Maddaloni e Clemente Russo sono sbarcati in Honduras per questa nuova e fantastica avventura.

Sappiamo benissimo che questa a L’Isola dei Famosi non è affatto la prima partecipazione di Clemente Russo a qualche reality. Oltre a La Talpa, di cui ha fatto parte nel 2008, l’amatissimo pugile campano ha partecipato al GF Vip nel 2016, ma è stato espulso in corso d’opera per via di alcune frasi definite inopportune nei confronti di Bosco. Discorso differente, invece, per sua moglie Laura: l’adventure reality di Canale 5, infatti, rappresenta proprio la sua prima volta in uno show del genere. A proposito di lei, sapete chi è suo fratello? Da quanto si apprende dal web, la bella Maddaloni proviene da una famiglia di sportivi, ma ricordate chi è uno dei suoi fratelli? Lo conosciamo benissimo!

Chi è il fratello di Laura Maddaloni? Lo amano tutti

Seppure sia iniziata da poco più di un mese, Laura Maddaloni e Clemente Russo si sono già dimostrati dei naufraghi perfetti! Sempre disposti ad aiutare gli altri e a prodigarsi per le scorte di cibo, la coppia di sportivi ha le carte in regola per accaparrarsi il titolo finale. È ancora troppo presto per fare delle previsioni, è vero, ma in ogni caso Laura e Clemente sono i concorrenti perfetti per L’Isola dei Famosi.

A proposito di Laura Maddaloni, ricordate chi è suo fratello? Come dicevamo prima, la moglie di Clemente Russo proviene da una famiglia di sportivi. Suo padre, infatti, è un allenatore di judo ed anche i suoi due fratelli sono dei veri e propri campioni. Stiamo parlando proprio di Pino e Marco Maddaloni. Entrambi sono dei nomi importantissimi nel loro sport, ma soprattutto l’ultimo è anche conosciuto per la partecipazione a diversi reality. Come dimenticarlo, ad esempio, a Pechino Express nel 2013 con Massimiliano Rosolino, aggiudicandosi la vittoria. Oppure, a L’Isola dei Famosi nel 2019, risultando il suo vincitore, e nel 2021.

Lo sapevate?