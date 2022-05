Justin Bieber non potrà più comprare una Ferrari, sapete per quale motivo?

Volto amatissimo delle teenager, Justin Bieber finisce nella lista nera del Cavallino: perché non potrà più comprare Ferrari, cosa è successo

Il celebre cantautore canadese è protagonista di una serie di titoli di gossip che ci lasciano a bocca aperta. Dopo lo spavento preso per il malore accusato da sua moglie Hiley Baldwin, si ritorna a parlare di Justin Bieber. Aria di maretta per il cantante canadese che sarebbe stato bandito dalla lista dei migliori clienti del Cavallino Rampante. Cosa è successo?

Il cantautore ventottenne a quanto pare l’avrebbe fatta grossa, tanto da essere stato aggiunto alla lista nera dei peggiori clienti mai avuti dalla casa automobilistica. La Ferrari a quanto pare ha impedito a Justin Bieber di poter comprare loro vetture. Il marito della splendida Hiley Baldwin sarebbe andato contro dei principi cardine della nota casa automobilistica. Scopriamo più nel dettaglio cosa è successo.

Justin Bieber non potrà più comprare Ferrari: cosa è successo

Se fino a qualche tempo fa, Justin Bieber era tra i favoriti nella lista di clienti ad acquistare autovetture di lusso dalla nota casa automobilistica sita a Maranello, stavolta il cantante canadese è finito nella fatidica lista nera. Nicolas Cage, 50Cent, Kim Kardashan sono solo alcuni dei nomi che farebbero già parte della lista dei ‘peggiori’ stilata dalla nota casa automobilista. A questa, stavolta si aggiunge anche Justin Bieber che a quanto pare non potrà più comprare una Ferrari. Per quale motivo?

Alcuni comportamenti dell’artista canadese avrebbero creato astio con la nota casa automobilistica. Negli ultimi tempi, il cantante aveva fatto sapere via social di non ricordare dove avesse parcheggiato la sua auto, lasciandola quindi incustodita. Justin Bieber era possessore di una Ferrari 458 ed a quanto pare alla vettura col logo del Cavallino Rampante aveva cambiato il colore rendendola stavolta un usuale blu elettrico e l’aveva messa all’asta. Una serie di azioni che non sono affatto piaciute alla Ferrari.

La casa di lusso ha così deciso di bandire dalla lista dei ‘migliori clienti’ il nome di Justin Bieber.