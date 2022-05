Ditonellapiaga è una cantautrice incredibile, ma sapete che lavoro fanno i suoi genitori?

Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci, è una giovanissima cantautrice che ha cominciato la sua carriera musicale nel 2019. L’inizio è avvenuto dopo l’incontro con i producer romani BBprod, insieme ai quali pubblica il singolo di debutto Parli.

In molti si chiederanno sicuramente perchè si chiama così, dato che il suo nome d’arte è molto particolare. In un’intervista a Verissimo ha svelato che lei aveva scritto dei pezzi e doveva scegliere un nome d’arte: “Mi chiamavo così su instagram. Non lo trovavo e un tipo in un locale fa ‘oh c’è ditonellapiaga’, perchè ricordava il nome del social. Sentendo ho pensato fosse perfetto”. L’artista ha anche aggiunto di averlo scelto perchè è un po’ provocatorio ma anche simpatico e punzecchiante. Sempre ai microfoni di Silvia Toffanin ha anche svelato che lavoro fanno i suoi genitori. Lavorano in un campo che, come racconta, lei è tremenda.

Ditonellapiaga, che lavoro fanno i suoi genitori: non tutti lo immaginano

Nel mese di febbraio 2022 l’abbiamo vista insieme a Donatella Rettore sul palco del Festival di Sanremo. Hanno portato il brano Chimica facendo esplodere l’Ariston. Non hanno trionfato ma sono riuscite a conquistare il pubblico presente e i telespettatori da casa.

Ditonellapiaga è una cantautrice molto giovane. E’ nata a Roma nel 1997. L’inizio della sua carriera musicale risale al 2019, ma è un anno dopo che ottiene un contratto discografico con l’etichetta Dischi belli. Seguono poi la pubblicazione di nuovi single fino al 2021, anno in cui c’è stata la svolta. Infatti a dicembre viene annunciata da Amadeus la sua partecipazione alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo insieme a Donatella Rettore. Un duo incredibile, due voci forti che si sono unite in una sola cantando un brano pieno di ritmo. L’artista qualche settimana fa è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e qui ha parlato del suo percorso artistico ma anche del lato più personale.

Ha parlato della sua famiglia e quindi dei suoi genitori: sapete che lavoro fanno? A quanto pare, la madre e il padre di Margherita sono allenatori di basket, un campo in cui lei, come ha detto, è sempre stata tremenda.