Avete mai visto com’era Mara Venier alla sola età di 20 anni? Questa foto vi lascerà davvero senza parole: com’è cambiata.

È, senza alcun dubbio, proprio lei la regina indiscussa della televisione italiana. Attualmente al timone di Domenica In, Mara Venier è tra le vere stelle dello spettacolo nostrano! Sarà per la sua incredibile simpatia e spontaneità, ma anche per la sua smisurata professionalità, fatto che sta la conduttrice veneta vanta di un seguito davvero clamoroso.

Ha esordito davvero giovanissima sul piccolo schermo, Mara Venier. Da quel momento, però, la sua scalata al successo è stata tutta in ascesa. Attrice e conduttrice, la “zia Mara” ha cavalcato la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Ed ancora oggi, a distanza di anni dal suo esordio, vanta di un successo impressionante. L’avete mai vista da ragazzina? Spulciando un po’ il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto quando aveva solo 20 anni. “Ingenua, spaesata e fragile”, scrive la conduttrice di Domenica In a corredo dello scatto. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di sapere com’è cambiata nel corso degli anni? Eccola qui.

Mara Venier a 20 anni, l’avete mai vista? Un vero schianto!

Se il successo riscontrato per la sua carriera televisiva è impressionante, non si può dire affatto di meno di quello social. Attivissima sul suo canale Instagram, Mara Venier è solita rendere partecipi i suoi sostenitori non solo delle sue ultime novità, ma anche di alcuni scatti che la ritraggono nel passato. Qualche mese fa, ad esempio, ha mostrato una foto del giorno del suo matrimonio e noi non abbiamo potuto fare a meno di constatare la sua bellezza molto simile a quella di una dea. Stavolta, invece, vi riproponiamo un suo scatto da ragazzina. Qui – come sottolinea la diretta interessata – aveva solo 20 anni.

Era davvero giovanissima in questa foto condivisa sui social, eppure – come lei stessa ha tenuto a sottolineare – era già abbastanza matura rispetto ad alcune delle ragazze della sua età. “Appena arrivata a Roma. Sempre triste e già mamma”, scrive Mara Venier a corredo di questo scatto. A proposito, l’avete visto? Eccolo qui:

Che dire? Nonostante giovanissima, Mara Venier ha sempre vantato di un fascino incredibile! Quello che, però, non si può fare a meno di notare è di come non sia affatto cambiata nel corso degli anni. Siete d’accordo?