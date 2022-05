Milly Carlucci, spuntano altri nomi per Ballando con le stelle: imperdibili!

Oltre a Paola Barale, ecco quali sarebbero i nomi dei papabili concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle secondo Nuovo Tv.

Continuano a saltare fuori le indiscrezioni sui probabili concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Come ogni anno, Milly Carlucci cerca di preparare con largo anticipo i nomi da schierare per una stagione coi fiocchi e, in base a quanto trapelato di recente, pare che la conduttrice si sia già messa al lavoro da un po’.

Riguardo alla data di inizio della diciassettesima edizione, questa sarebbe stata fissata per il prossimo 8 ottobre e le puntate previste dovrebbero essere in totale 10, stando a quanto sostiene Bubino Blog. Circa un paio di settimane fa, Vero Tv ha anticipato il primissimo concorrente che pare abbia accettato di mettersi in gioco nella celebre pista da ballo di Rai1.

Si tratterebbe di Paola Barale, ex valletta di Mike Bongiorno ed ex volto di tanti altri programmi che hanno fatto la storia della tv. Una notizia che, se dovesse rivelarsi fondata, rappresenterebbe sicuramente un colpaccio per Milly visto il carisma del personaggio in questione. Sappiamo infatti che la giuria della trasmissione non è solita rendere facile la vita dei concorrenti e Paola potrebbe riservarci qualche imperdibile colpo di scena.

Nelle ultime ore sono spuntati altri nomi: è Nuovo Tv a lanciare l’indiscrezione che, vi anticipiamo, è davvero succulenta!

Ballando con le stelle, tra i nuovi concorrenti potrebbero esserci proprio loro: nomi clamorosi!

I personaggi menzionati da Nuovo Tv sono il conduttore Beppe Convertini, l’attrice Violante Placido e un’ex concorrente de Il Cantante Mascherato alias Bianca Guaccero. Tra l’altro, recentemente la bellissima conduttrice ed attrice pugliese nell’altro programma della Carlucci ha indossato la maschera della Medusa.

Ma non è finita qui: tra i possibili partecipanti potrebbero esserci anche due attori di soap: parliamo di Emanuel Caserio, de Il Paradiso delle signore, e di Michelangelo Tommaso, nel cast di Un posto al sole.

C’è però anche chi si candida per mettersi alla prova a suon di salsa, valzer e rumba: Emanuela Folliero ed Iva Zanicchi, ad esempio, che non hanno nascosto di non disdegnare affatto un’esperienza come quella di Ballando.

Tra questi amatissimi volti dello spettacolo, voi chi vedreste meglio in un contesto del genere?