Da un noto calciatore al matrimonio celebrato in segreto: com’è oggi la vita privata di Brenda Asnicar

Indimenticabile come Antonella de Il mondo di Patty, oggi Brenda Asnicar è un’artista affermata in più settori: scopriamo la sua vita privata!

Ha fatto il giro del web la notizia di pochi giorni fa del suo imminente trasferimento in Italia e non sarebbe potuta andare diversamente visto il successo cha ha riscosso anni fa Brenda Asnicar nel nostro Paese. La ragione di tanto amore da parte del pubblico è nel personaggio di Antonella che interpretava nella celebre telenovela argentina Il mondo di Patty. Trasmessa dal 2008 al 2010 su Disney Channel, la serie divenne un vero e proprio cult per i teenager di quegli anni.

Dopo quell’esperienza, l’attrice originaria di Buenos Aires ha davvero spiccato il volo ed ha preso parte ad altre importanti produzioni, anche statunitensi. Oggi è una bellissima trentenne in carriera sia come imprenditrice che come cantante.

Il suo seguitissimo profilo Instagram pullula i scatti strepitosi in cui la si può ammirare in tutta la sua bellezza. Non a caso, Brenda ha lavorato molto anche come modella per brand famosi ed ha creato perfino un suo marchio.

Grande appassionata dell’Italia, circa una settimana fa ha fatto sapere tramite un tweet di volersi trasferire qui. E sembra davvero intenzionata a farlo, visto che Tommaso Zorzi ha raccontato di essere stato contattato in privato dalla Asnicar in persona per consigli sulle case a Milano.

Ma dal punto di vista privato, cosa sappiamo di lei? Sapete chi sono i suoi ex e se attualmente è in coppia o no? Scopriamolo!

La vita privata di Brenda Asnicar: i suoi ex la sua situazione sentimentale oggi

In passato, l’attrice sudamericana si è frequentata per molto tempo col famoso calciatore argentino Carlo Tevez. Molti avevano anche ipotizzato una love-story con l’attore Gastòn Soffritti, interprete di Matias ne Il mondo di Patty, per la grande sintonia tra loro. Nella realtà però tra loro non è mai nato nulla.

Ciò che forse non tutti sanno è che Brenda è stata anche sposata: nel 2017 ha reso pubblico il suo matrimonio, celebrato in gran segreto in Croazia, con Alejandro De Angulo. I due hanno poi divorziato due anni dopo.

Attualmente la Asnicar è single, ma chissà che non trovi l’amore proprio in Italia!