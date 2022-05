Osman in Daydreamer ci ha conquistato, oggi l’attore si mostra con un look totalmente diverso

In Daydreamer ha interpretato Osman ma oggi l’attore è molto diverso dalla soap opera: l’avreste mai riconosciuto così?

Tra le serie televisive degli ultimi anni che ci hanno appassionato tantissimo c’è da citare assolutamente Daydremaer, una soap opera turca che ha avuto un successo straordinario non solo nel paese d’origine, ma anche in Italia e nei paesi dove è stata trasmessa.

La storia d’amore tra Can e Sanem ha tenuto incollati alla televisione milioni di spettatori. I due giovani si incontrano nell’azienda del signor Divit e si innamorano. Sanem diventa sfuggente, cerca di evitarlo anche se non riesce a nascondere i suoi sentimenti. Assume questo atteggiamento a causa di una menzogna che gli ha detto per colpa dell’altro Divit, il fratello di Can, Emre. Tutte le storie dei personaggi di questa soap opera si sono intrecciate con la trama e alcuni nel corso delle puntate sono andati via. Parliamo in questo caso di Osman, il fratello di Ayhan, la migliore amica della protagonista. Il giovane macellaio si innamora di Leyla, la sorella di Sanem, ma questo amore non è corrisposto. Dato che la sua carriera inizia a prendere una strada diversa, perchè comincia a lavorare come attore di spot pubblicitari, decide di andare via.

A distanza di più di un anno da quando l’abbiamo visto l’ultima volta, l’attore rispetto al suo personaggio nella serie, sembra essere un po’ cambiato. Vediamo com’è oggi.

Osman ci ha conquistato in Daydreamer: ma con il nuovo look farete fatica a riconoscere l’attore

Osman in Daydreamer è il fratello di Ayhan, la migliore amica di Sanem. E’ sempre stato innamorato di Leyla. Ad un certo punto, decide di farsi avanti e le svela del suo amore. Amore che non è corrisposto ma la giovane decide di legarsi a lui.

Ricordiamo che Leyla è sempre stata innamorata di Emre. Ma all’amore non si sfugge e la verità viene sempre a galla. Osman, ormai solo e con una carriera che si avvia al successo, decide di partire. Questo personaggio è stato interpretato dall’attore turco Ali Yagci: ecco com’è oggi, a distanza di più di anno da quando l’abbiamo visto nella serie.

Con questo nuovo look l’avreste mai riconosciuto? Yagci ha fatto crescere i capelli e anche la barba è molto più folta. Li porta all’indietro, legati con un codino. Ha deciso così di dare una svolta al suo aspetto, mostrandosi con un look totalmente diverso da Osman.