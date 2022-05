Marracash è oggi uno dei rapper più amati ma sapete che cosa cosa ha studiato? Scopriamo il suo titolo di studio.

Marracash è un rapper amatissimo ed è considerato dalla critica uno dei migliori del panorama italiano. Il suo nome è Fabio Bartoli Rizzo ed è nato in Sicilia. Ha inciso le sue prime strofe sotto lo pseudonimo di Juza delle Nuvole e poco dopo adotta lo pseudonimo con il quale lo conosciamo tutti.

Il suo esordio nella musica risale al 2004 nel mixtape PMC VS CLUB DOGO-The official Mixtape. Nello stesso anno prende vita il collettivo Dogo Gang. Il primo disco da solista dell’artista viene pubblicato nel 2008. Dagli esordi ad oggi Marracash ha ottenuto un successo impressionante. L’ultimo suo album in studio è uscito il 19 novembre 2021, dal titolo Noi, loro, gli altri. Il disco è composto da 14 tracce e presenta tre ospiti, Blanco, Guè Pequeno e Calcutta. Sicuramente oggi non ha bisogno di presentazioni dato che tutti lo conoscono, ma conoscete anche il suo titolo di studio?

Qual è il titolo di studio di Marracash: non tutti lo immaginano

Negli ultimi tempi Marracash è stato sotto l’occhio dei riflettori per la sua relazione con Elodie. Relazione che è giunta alla rottura anche se, negli ultimi giorni, i due sarebbero stati paparazzati di nuovo insieme. Ovviamente potrebbe essere che siano rimasti in buoni rapporti e che continuino a vedersi in amicizia. Al momento nessuno dei due artisti ne ha parlato.

Sembrerebbe che Fabio Bartolo Rizzo, questo il suo vero nome, abbia conseguito il diploma di perito elettronico. Dopo il diploma ha inciso le sue prime strofe sotto lo pseudonimo di Juza Delle Nuvole per poi adottare il nome d’arte Marracash.