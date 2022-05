Robert Pattinson, chi sono le sue ex fidanzate: le conosciamo benissimo

La vita privata di Robert Pattinson è ben nota: sapete chi sono le sue ex fidanzate? Le conosciamo molto bene.

E’ famoso in tutto il mondo, Robert Pattinson ha iniziato la sua carriera cinematografica interpretando Cedric Diggory nel film Harry Potter e il calice di fuoco. L’uscita di scena di questo personaggio ha spiazzato i fan della saga. Nonostante sia stato presente solo in questo quarto capitolo, personaggio di Diggory ha affascinato molto.

Nel 2008 per l’attore il successo è arrivato ancora più forte quando è stato scelto per interpretare il vampiro Edward Cullen nella saga cinematografica di Twilight al fianco di Kristen Stewart. Questo ruolo l’ha portato alla fama mondiale e lo ha inserito tra gli attori più pagati al mondo. Dopo numerosi ruoli interpretati in tutti questi anni, a marzo del 2022 è nuovamente il protagonista in un film di successo, The Batman, in cui veste i panni del supereroe. Una carriera incredibile quella dell’attore e soprattutto nota. Ma essendo una star mondiale è nota anche la sua vita sentimentale: scopriamo chi sono le sue ex fidanzate.

La vita privata di Robert Pattinson: chi sono le sue ex fidanzate

L’attore ha avuto una relazione con l’attrice Kristen Stewart. Con lei ha recitato nella saga cinematografica Twilight ed è così nato l’amore. All’inizio, nonostante ci fossero state numerose paparazzate, non hanno mai ammesso la relazione. Fu poi l’attrice a svelarlo. Pattinson e Kristen si sono lasciati definitivamente nel 2013. Nel settembre del 2014 l’attore ha iniziato a frequentare la cantante FKA Twigs. La separazione è avvenuta nel 2017. Adesso sembrerebbe essere felice e innamorato al fianco all’attrice e modella Suki Waterhouse.